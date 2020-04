Coronavirus.- La OPS alerta del ritmo de la pandemia en América y pide prepararse "a la misma velocidad"

Estados Unidos es el país más afectado del mundo, con cerca de 400.000 casos y unas 13.000 muertes

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los casos y las muertes por coronavirus en América se han duplicado en apenas una semana, según ha alertado la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, que ha pedido a los gobiernos de la región que se preparen para responder a la pandemia "a la misma velocidad", avisando de que vienen "semanas difíciles"·

Etienne informó el martes, en una rueda de prensa por videoconferencia, de que a fecha de 6 de abril en el continente se habían registrado 384.435 casos confirmados, incluidas 11.270 muertes. "Solo en siete días, hemos visto cómo se han duplicado los casos y las muertes en nuestra región", recalcó.

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por número de casos, con unos 400.000, entre ellos casi 13.000 fallecidos. Le siguen Canadá --17.897 y 381-- y, ya en el hemisferio sur, Brasil, con más de 14.000 contagiados y cerca de 700 muertes.

Por detrás se sitúan Chile, con más de 5.100 pacientes y 43 fallecidos, y Ecuador, con unos 4.000 contagiados y 220 víctimas mortales. Perú, México y Panamá superan los 2.000 casos, mientras que Colombia y Argentina se sitúan por encima del millar. De los restantes, el más afectado es Costa Rica, con 483 casos y dos muertos.

Además, indicó que los números han seguido creciendo desde entonces y la OPS espera que lo sigan haciendo, subrayando que "la situación se pondrá peor antes de ponerse mejor", por lo que "hay que estar preparados para más semanas difíciles".

"Nos enfrentamos a una pandemia que se está extendiendo mucho más rápido de lo que podíamos imaginar. Va a poner a prueba nuestros sistemas y nuestra capacidad como nunca antes se había hecho", enfatizó. "Urjo a los gobiernos a prepararse y responder a la misma velocidad", reclamó.

No obstante, aclaró que eso no significa que deban lanzarse a la caza salvaje de insumos médicos. "No es momento de almacenar, es momento de flexibilizar las restricciones a la exportación (...) para facilitar el acceso (de los materiales) a los lugares que serán golpeados con mayor dureza en las próximas semanas", defendió.

Así, pidió "solidaridad" a los gobiernos, para que trabajen de forma coordinada para garantizar que las cadenas de suministro funcionan, y entre los sectores público y privado, para "buscar soluciones innovadoras que permitan impulsar la producción" de los insumos médicos.

Por otro lado, coincidiendo con el Día Internacional de la Salud, Etienne llamó a cuidar de los trabajadores sanitarios porque, además de "reconocimiento" con aplausos desde ventanas y balcones, "merecen ser capaces de protegerse mientras hacen su trabajo".

"A media que más y más gente enferma, los hombres y mujeres y que cuidan de ellos se exponen a un mayor riesgo. De hecho, muchos de los afectados por el Covid-19 son trabajadores sanitarios", expuso.

La jefa de la OPS recalcó que cuando un trabajador sanitario enferma, más allá del impacto que tiene en su salud y en sus seres queridos, "afecta también a la capacidad de nuestros sistemas sanitarios". "Una pandemia como el Covid-19 puede superar a cualquier sistema sanitario, pero sin los suficientes trabajadores el impacto será devastador", avisó.

Por ello, pidió que los equipos de protección que lleguen a los países de la región --trajes especiales, mascarillas, guantes o gafas-- sean de uso prioritario de los trabajadores sanitarios.

En este contexto, también quiso enviar un mensaje a sus "colegas". "Los días por venir serán algunos de los más difíciles de nuestras vidas profesionales. (...) No podemos superarlo sin vuestro coraje ni vuestra dedicación. Por favor, cuidaos", concluyó.

AYUDA PARA LA REGIÓN

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha despachado ocho toneladas de insumos, entre ellos kits de Covid-19, en 24 países de la región desde su cuartel general en América Latina y el Caribe, Panamá, que mientras dure la pandemia de coronavirus será el centro de acopio del subcontinente.

Los kits de Covid-19 están destinados a los trabajadores sanitarios e incluyen, entre otras cosas, desinfectantes, mascarillas, guantes, gafas y batas. También se han despachado "tiendas multiuso" para "asistir los esfuerzos nacionales".

El gerente del Depósito Humanitario de Panamá, Francisco Quesada, ha explicado que el objetivo es que el cargamento llegue a su destino dentro de las 48 horas después de hacerse el pedido".

"Dada la suspensión de vuelos comerciales a nivel global, el depósito humanitario tiene un rol mucho más importante en esta pandemia", ha destacado Quesada. El director regional de la OMS, Miguel Barreto, ha dado las gracias a Panamá por su "liderazgo y solidaridad" en "tiempos difíciles".