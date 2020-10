Coronavirus.- El organismo 'Our World in Data' retira de su conteo mundial a Argentina por información "poco clara"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización de medición de datos mundial 'Our World in Data', que depende de la Universidad de Oxford, ha decidido dejar de incluir en su informe las cifras de coronavirus de Argentina debido a un posible sesgo en la "tasa de positividad" y a información "poco clara".

"Para asegurar la calidad y confiabilidad de 'Our World in Data' sobre la COVID-19, hemos decidido eliminar a Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento. Las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos", ha especificado en Twitter Edouard Mathieu, uno de los miembros de la organización.

"Muchas pruebas negativas no se están registrando en varias provincias, incluidas las grandes como Santa Fe y Córdoba. Esto sesga la tasa positiva hacia arriba, hasta un asombroso 75 por ciento en la actualidad", ha añadido Mathieu.

Aunque el Gobierno de Alberto Fernández anunció hace unos días que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en el sistema en todas las provincias, "no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente".

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud argentino ha registrado 16.337 nuevos casos confirmados de coronavirus, 1.018.999 acumulados desde el inicio de la crisis sanitaria, y 384 nuevas muertes. En el país han fallecido un total de 27.100 personas a causa de la enfermedad.

La ocupación de camas a nivel nacional se sitúa en el 64 por ciento y en el 64,3 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Actualmente 162.252 casos siguen activos, 4.451 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, y 829.647 personas han conseguido superar la COVID-19.