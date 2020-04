Coronavirus.- Perú prorroga sin fecha definida el reinicio de las clases presenciales por el coronavirus

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Martín Vizcarra ha anunciado este sábado que se prorrogará sin fecha definida el reinicio de las clases presenciales en las escuelas por prevención ante la pandemia del coronavirus.

"Ya no será el 4 de mayo porque no podemos exponer a los estudiantes", ha trasladado el mandatario, que ha aprobado esta medida por decreto tras seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud.

Vizcarra ha precisado que en las clases se pueden llegar a concentrar entre 30 y 40 alumnos y ha subrayado que, aunque se planteó volver a reanudar las clases presenciales en el mes de mayo, es "muy pronto", según recoge 'El Comercio'.

En cuanto a la posibilidad de realizar clases online, ha indicado que los alumnos que dan estas clases "tienen mayor ventaja que los que la reciben por televisión y radio", aunque ha afirmado que se quieren acabar con estas "brechas".

"No se puede poner en riesgo a los escolares. No hay fecha, no se puede definir aún, pero ya empezó la educación a distancia que llega por Internet, radio y televisión. Por Internet se puede acceder más información. La persona que accede por Internet tiene mayor oportunidad, sabemos que no es lo mismo por radio y televisión, y es por eso que tenemos que reducir esas brechas, eso también se plantea en el decreto", precisó.

Por ello, ha asegurado que se adquirirán 840.000 tablets con acceso a Internet para repartirlas entre el alumnado que se encuentra en zonas rurales, aunque también en áreas urbanas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Según los últimos datos ofrecidos por Vizcarra, hasta el momento hay 14.420 casos de Covid-19 en Perú, al sumar en las últimas 24 horas 931 contagios nuevos, además de que 348 personas han muerto por la misma causa. Perú se encuentra en estado de emergencia por el coronavirus, después de que Vizcarra anunciara una nueva ampliación hasta el próximo 26 de abril.