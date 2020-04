Coronavirus.- El presidente de Ghana levanta el confinamiento en las principales ciudades tres semanas después

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS -

El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, anunció a última hora de este domingo el levantamiento del confinamiento que imperaba desde hacía tres semanas en las principales ciudades del país --Accra, Kumasi, Tema y Kasoa-- a partir de este lunes gracias a los progresos hechos en la localización y seguimiento de los casos y contagios de coronavirus.

En su discurso a la nación, el mandatario explicó que aunque en las tres últimas semanas los casos han aumentado hasta 1.042 tras realizar test a casi 69.000 contactos, se ha tomado la decisión de levantar el confinamiento tras comprobar que se ha podido "identificar y aislar a las personas contagiadas, proteger a la población de más contagios y contener mejor la propagación del virus".

No obstante, el presidente recalcó, según la agencia de noticias oficial GNA, que el levantamiento parcial del confinamiento en las grandes ciudades "no significa que estemos bajando la guardia". "Todo el resto de medidas siguen firmemente en vigor y no han sido relajadas", advirtió.

En este sentido, recordó que aún impera la "suspensión de todas las concentraciones públicas", incluidos funerales y actos religiosos, mientras que los centros educativos también permanecen cerrados. "Negocios y otros lugares de trabajo pueden seguir operando, observando los protocolos con vistas a mantener el distanciamiento social y los protocolos de higiene", agregó.

Por otra parte, recomendó a la población que "donde quiere que vaya" use la mascarilla ya que les ayudará a "no contraer el virus" y a "mantenerla limpia". También recomendó su uso a los profesionales con contacto directo con la población, como peluqueros o taxistas y adelantó que "muy pronto el Ministerio de Salud publicará unas directrices sobre el uso público de mascarilla".