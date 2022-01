El presidente mexicano López Obrador da positivo en coronavirus

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado este lunes de que ha dado positivo en coronavirus, por lo que guardará cuarentena y se comunicará de forma virtual hasta recuperarse de la enfermedad.

"Informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante", ha señalado el mandatario en sus redes sociales.

Además, López Obrador ha confirmado que, hasta que supere el coronavirus, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, será el encargado de representarle en las conferencias de prensa y en otro tipo de actos.

Previamente, el mandatario mexicano había informado de que, tras despertarse ronco, se realizaría una prueba de coronavirus para descartar estar contagiado del virus, pues aseguró estar convencido de que era gripe y no COVID-19.

López Obrador se reunió la semana pasada con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien el viernes anunció que había dado positivo en coronavirus.

"Está afectando bastante la COVID-19, esta nueva variante. Yo me reuní con ella (Clouthier) hace como tres días (...) No tengo síntomas, la verdad es que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas", subrayó entonces el líder mexicano.

Esta es la segunda vez que López Obrador se contagia de coronavirus, pues ya padeció la enfermedad a finales del mes de enero del pasado año. Dos semanas después, el 8 de febrero, el presidente retomó sus funciones, que habían sido desempeñadas durante su baja por la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez.

Las autoridades sanitarias de México han contabilizado más de 4,1 millones de casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, mientras que se superan las 300.000 personas fallecidas a cuenta de la enfermedad.