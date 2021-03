El presidente de Uruguay recibe la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha recibido este lunes la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, en este caso el fármaco desarrollado por Sinovac.

Mediante su cuenta de Twitter, Lacalle Pou, que se ha desplazado hasta el Hospital Maciel para inmunizarse, ha felicitado a las autoridades sanitarias por la organización del plan de vacunación, bajo el que se espera que el mandatario sea inoculado con la segunda dosis el 26 de abril.

"Gracias por el profesionalismo y la dedicación a todo el equipo de vacunadores del país", ha trasladado en un mensaje que ha acompañado con una fotografía del momento en el que está siendo inmunizado.

A su salida del centro médico, el presidente uruguayo ha reiterado que no impondrá un confinamiento obligatorio en el país, pese al aumento de contagios de COVID-19, porque el Gobierno "no cree en un Estado policial". "No cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria", ha dicho, según ha recogido el diario uruguayo 'El País'.

En este sentido, ha destacado que el incremento de los casos se ha registrado en los lugares donde las medidas de seguridad no se respetan, antes de asegurar que "todos los uruguayos saben qué se puede hacer y qué no". No obstante, ha sostenido que Uruguay vive un momento "complicado" en cuanto a la situación sanitaria y ha sostenido que "la conducta que se tenga hoy es lo que va a definir qué va a pasar en 15 días".

Uruguay cuenta con cerca de 511.000 personas vacunadas contra la COVID-19. Hasta ahora, las autoridades sanitarias del país latinoamericano han contabilizado más de 97.000 personas contagiadas de la enfermedad en total, incluidas algo más de 910 víctimas mortales.