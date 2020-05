Coronavirus.- Putin insiste en que la "amenaza" de la propagación del coronavirus en Rusia "no ha cesado"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha insistido este martes en que la "amenaza" de la propagación del coronavirus en Rusia "no ha cesado" y ha instado a cumplir las restricciones decretadas a este respecto.

"Alguien podría pensar que no ha pasado nada terrible, muchos no ven la amenaza ni la sienten (...) Pero el peligro de una ulterior y más amplia propagación del virus no ha cesado", ha indicado Putin en una reunión transmitida por la cadena de televisión Rossiya 24 y recogida por la agencia estatal de noticias rusa, Sputnik.

En este sentido, aunque ha reconocido que Rusia avanza "en dirección necesaria, en dimensión necesaria y en ritmo necesario", ha señalado que es prematuro relajarse y que se debe seguir trabajando para evitar que la pandemia avance.

"Ya lo había dicho que no podemos relajarnos, debemos seguir trabajando", ha aseverado Putin, en línea a unas declaraciones que ha pronunciado horas antes.

"La libertad de cada uno está limitada por la libertad de otros, pero si alguien (...) pone su libertad sin límite por encima de los intereses y la libertad de otros, entonces pone en peligro sus vidas y la libertad se convierte en irresponsabilidad, en egoísmo y puede traer muchos males", ha insistido.

Las palabras de Putin llegan después de que las autoridades rusas hayan advertido de que si se rebajan las restricciones durante los días festivos de mayo podría registrarse un repunte de casos de coronavirus. Los datos de comercios muestran que la demanda de productos de barbacoa ha crecido un 1,5 por ciento el pasado fin de semana, lo que sugiere que muchos rusos podrían estar preparándose para irse a pasar estos días a sus dachas.

Por último, el mandatario ruso ha asegurado que, después de la pandemia, la vida en Rusia mejorará. "La vida después de la pandemia se arreglará sin falta, obligaremos a retroceder a la pandemia y está en nuestras fuerzas hacer que eso ocurra lo más pronto posible", ha detallado, al tiempo que ha añadido que "no importa que los pasos que dé Rusia "sean pequeños, pero importa que sean reales".

Hasta la fecha, Rusia ha registrado 93.558 casos de contagio por coronavirus, incluidas 867 muertes.