Coronavirus.- Rabat prepara la repatriación de 22.000 marroquíes y permite salir a los residentes en el extranjero

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Marruecos cifra en 22.000 los marroquíes que quedaron bloqueados fuera del país con el cierre de fronteras del pasado 13 de marzo y quieren regresar, y está preparando para ellos un "plan de repatriación".

Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Burita, en una comisión parlamentaria este jueves, tal como recoge la prensa local.

No obstante, el ministro no puso fecha a ese plan de repatriación, solo que espera que se ponga en marcha "muy próximamente". Según dijo, está condicionada, en primer lugar, a la "situación sanitaria interior" y "debe hacerse de manera ordenada para no impactar unos medios que son limitados".

Entre los marroquíes bloqueados en el exterior, detalló que el Estado marroquí se hizo cargo del alojamiento de 3.844. De ellos, a 147 se les facilitaron consultas médicas y a 56 medicamentos. No obstante, no precisó cómo están repartidos estos marroquíes.

MARROQUÍES RESIDENTES EN EL EXTERIOR

Burita también afirmó que Marruecos no se opone a que los marroquíes que residen en el exterior y que quedaron bloqueados en Marruecos vuelvan a sus lugares de residencia por motivos profesionales, familiares o de salud.

En declaraciones a la agencia MAP, Burita aseguró que unos cuarenta países han repatriado a sus nacionales bloqueados en Marruecos y también a marroquíes residentes.

Eso sí, acusó de "oportunismo político" a un país. Según la prensa local, se trata de Países Bajos, porque solo después de una treintena de vuelos para repatriar a los neerlandeses de origen empezaron a interesarse por los marroquíes con doble nacionalidad.

En el caso de España, unos 9.500 españoles volvieron por las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla pero los pasos fronterizos están cerrados desde el 23 de marzo. El Gobierno organizó un vuelo desde Casablanca a Madrid el pasado 3 de abril y está preparando un segundo vuelo.

No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación no ha aclarado si en él podrán viajar también marroquíes, pese a que varios diputados se interesaron por el caso en la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores celebrada en el Congreso este miércoles.