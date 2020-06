Coronavirus.- Reino Unido baja en muertos diarios pero vuelve a sobrepasar los 1.500 contagios en las últimas horas

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha registrado este sábado 205 nuevos fallecidos en las últimas horas, y suma ya más de 40.400 muertos y roza los 285.000 casos, según datos del Ministerio de Sanidad.

En concreto, las autoridades británicas tienen registrados 40.465 fallecimientos por la pandemia de nuevo coronavirus, de la que se han detectado ya 284.868 casos, 1.557 más que el viernes.

Las autoridades británicas no han podido presentar de nuevo una cifra diaria para la cantidad de personas evaluadas, por una "pausa temporal en este apartado" para garantizar "la consistencia de los datos".

Este balance tiene lugar durante la celebración de una protesta en Londres contra el racismo que no ha contado con la aprobación personal de la ministra del Interior británica, Priti Patel, quien ha pedido a la gente que no acuda para no propagar el virus.

"Estamos en medio de una pandemia de salud en todo el Reino Unido, y el coronavirus es un virus mortal, y por supuesto que les diría a aquellos que quieren protestar: 'Por favor, no lo hagan'", ha declarado a Sky News antes de la protesta, donde se conmemora la muerte del ciudadano estadounidense de raza negra George Floyd el 25 de mayo en Minesota por la que han sido imputados cuatro agentes de Policía.

Por otro lado, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de Reino Unido ha anunciado que investigará la especial incidencia del virus en las minorías de Reino Unido, en un intento por establecer si las desigualdades por razones de raza pueden haber influido de alguna forma en la mortalidad.

"Es una oportunidad única para resolver las arraigadas desigualdades raciales", ha esgrimido el presidente de la Comisión, David Isaac, quien ha abogado por atender estas necesidades para hacer de Reino Unido "un país justo en el que todas las personas puedan alcanzar su pleno potencial", según Bloomberg.