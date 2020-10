Coronavirus.- Reino Unido investigará el "error técnico" en la recogida de datos de contagiados

El Gobierno británico informa de 12.594 positivos más por coronavirus en las últimas 24 horas

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han prometido investigar los problemas en la recogida de datos de casos de coronavirus en Inglaterra, después de que un supuesto "error técnico" provocase la 'desaparición' de más de 15.000 positivos en las estadísticas oficiales y problemas en el rastreo de contactos.

El Gobierno se vio obligado a actualizar el fin de semana con datos no solo de las 24 horas previas, sino de 15.841 casos que no figuraban en las estadísticas y que correspondían al periodo entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre. Las personas contagiadas fueron notificadas, pero no así sus contactos estrechos.

Un portavoz del primer ministro, Boris Johnson, ha asegurado que el problema quedó resuelto "rápidamente" y que los equipos sanitarios comenzaron "urgentemente" las labores de rastreo, si bien ha confirmado que se abrirá una investigación para determinar qué pudo haber pasado.

Los primeros análisis evidencian que algunos archivos ocupaban más que el tamaño permitido por el sistema, mientras que también habría habido problemas en la transmisión, según la cadena BBC. Tanto el Gobierno como el servicio de Salud Pública de Inglaterra han restado importancia a un incidente que desde la oposición han tachado de "caótico".

Una vez corregidas las cifras, que se han disparado por encima de 500.000, el Ministerio de Sanidad ha informado este lunes de 12.594 positivos adicionales, hasta un total de 502.978 desde el inicio de la pandemia. Al menos 42.350 personas han fallecido víctimas de la COVID-19, 33 más que el domingo.

VACUNAR A MENOS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN

Entretanto, el Gobierno de Johnson ha comenzado ya a elaborar su inminente estrategia de vacunación, concentrada en un primer momento en las personas mayores de 50 años y los trabajadores sanitarios, según la responsable del equipo de trabajo de vacunas, Kate Bingham, citada por el 'Financial Times'.

Bingham ha considerado un "error" prever que se pueda vacunar a toda la población y, en cambio, ha estimado que se suministran dosis a unos 30 millones de personas, menos de la mitad de la población. Reino Unido tiene actualmente unos 67 millones de habitantes.