Coronavirus.- Ruanda confirma su primera muerte por coronavirus, un hombre de 65 años

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Ruanda ha confirmado este sábado la primera muerte en el país a causa de la pandemia del coronavirus y que se trata de un hombre de 65 años.

Según han precisado las autoridades sanitarias, el hombre era camionero y vivía en una nación vecina aunque decidió volver a su país de origen al enfermar. El hombre estaba recibiendo tratamiento de cuidados intensivos en Ruanda, aunque no ha podido superar la enfermedad tras presentar complicaciones respiratorias, según ha informado el diario ruandés 'The New Times'.

Hasta este sábado, Ruanda ha confirmado un total de 395 casos de la COVID-19 y esta es la primera muerte registrada por esta causa.

El Gobierno de Ruanda ordenó en abril el uso de mascarillas en espacios públicos y pidió a la población que las tengan puestas también en el interior de sus viviendas para intentar contener la propagación del coronavirus.

Las autoridades han suavizado las medidas de cuarentena en el país y han permitido que algunas empresas vuelvan a operar, aunque piden a la población que respeten las medidas sanitarias como el distanciamiento social o el uso de las mascarillas.