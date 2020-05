Coronavirus.- Ruanda libera provisionalmente a más 1.600 detenidos para descongestionar las cárceles ante el coronavirus

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ruanda han anunciado este martes la liberación provisional de más de 1.600 detenidos para intentar descongestionar las cárceles del país africano y reducir los contagios por coronavirus.

La Fiscalía ha indicado que en total han sido liberados 1.673 reos y ha recalcado que aquellos condenados por crímenes graves no podrán beneficiarse de este tipo de medidas, según ha informado el diario ruandés 'The New Times'.

El portavoz de la Fiscalía, Faustin Nkusi, ha resaltado que las autoridades podrían realizar nuevas liberaciones en un futuro próximo y ha recalcado que "pese al confinamiento, algunas personas siguen cometiendo crímenes y siguen siendo enviadas a centros de detención".

"Ya que la iniciativa va en línea con la descongestión de estos centros, es posible que sean liberados otros si los detenidos siguen aumentando durante el confinamiento", ha explicado.

Por su parte, el presidente ruandés, Paul Kagame, destacó a última hora del lunes que la reapertura de la economía tendrá lugar de forma gradual, apenas unos días antes del fin del confinamiento este miércoles.

"Es un acto de equilibrio. ¿Cuánto puede seguir progresando sin permitir que el virus vuelva y cuánto riesgo calculado asumimos para un equilibrio entre una vida normal y los problemas que tenemos?", se preguntó.

Las autoridades de Ruanda han confirmado hasta la fecha 207 casos de coronavirus, sin fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).