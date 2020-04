Coronavirus.- El Salvador prorroga la cuarentena bajo amenazas de mayor contundencia policial

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de El Salvador ha prorrogado 15 días más de cuarentena para prevenir la expansión del coronavirus, una pandemia a la que el presidente, Nayib Bukele, está dispuesto a hacer frente con mayor contundencia policial: "He dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle".

Las autoridades salvadoreñas han confirmado hasta este lunes 78 positivos por coronavirus, entre ellos los de cuatro personas fallecidas. El país vive en una situación de emergencia nacional y, desde el 21 de marzo, bajo una orden de confinamiento obligatorio en el domicilio.

Un nuevo decreto contempla ahora una ampliación de dicha medida, conforme a lo anunciado el lunes a la nación por Nayib Bukele, que ha reunido a todos sus ministros y ha defendido la necesidad de tomar medidas para prevenir que El Salvador entre en la denominada fase tres de expansión del virus, con transmisión generalizada.

Bukele ha criticado las violaciones de la cuarentena y ha confirmado que ha medido a los ministros de Defensa y Seguridad, así como al director de la Policía, de que sean contundentes para hacer cumplir las órdenes, según el diario 'Prensa Gráfica'.

"No me va a importar ver en las redes sociales 'ay, me decomisaron el carro', 'ay, me doblaron la muñeca'", ha advertido. "Eso es mucho menos a que se muera su familia o la familia de otro", ha apostillado el mandatario en su alocución.

El Ejecutivo, entretanto, mantiene abierto el registro de beneficiarios de la ayuda de 300 dólares anunciado para los hogares afectados por la pandemia. Hasta el sábado, unas 750.000 familias se habían beneficiado de esta ayuda y el secretario de Innovación de la Presidencia, Vladimir Hándal, ha anunciado más de 118.000 beneficiarios adicionales, después de atender las reclamaciones recibidas en los últimos días.