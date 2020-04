Coronavirus.- Sánchez pide con 17 líderes un paquete de 100.000 millones para África y moratoria de deuda

"Ninguna región puede combatir sola al Covid-19. Si no lo derrotamos en África, volverá para perseguirnos a todos", afirman

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dieciocho gobernantes de Europa y África, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han hecho este miércoles un llamamiento a que la comunidad internacional apoye a África contra el coronavirus, entre otras cosas con un "enorme paquete de estímulos de 100.000 millones de dólares" y una moratoria en el pago de la deuda pública y privada.

"Ninguna región puede combatir sola al Covid-19. Si no lo derrotamos en África, volverá para perseguirnos a todos", dicen en un artículo publicado en el 'Financial Times' y recogido por Europa Press en el que afirman que "no es momento de división o de política, sino de unidad y cooperación.

El texto, titulado 'Solo la victoria en África puede derrotar la pandemia en todo el mundo', lleva la firma de los primeros ministros de Etiopía, Italia, Portugal, Alemania, Países Bajos y España; y de los presidentes de Ruanda, Malí, Kenia, Francia, Angola, Sudáfrica, Senegal, Egipto y de la República Democrática del Congo, así como de la Comisión Europea y el Consejo Europeo y de la Comisión de la Unión Africana (UA).

Todos ellos avisan de que la rápida propagación del Covid-19 han tensionado los sistemas sanitarios y causado enorme daño social económico y humanitario sin respetar fronteras, y de que si no se combate la pandemia en África con recursos suficientes el continente será especialmente golpeado y ello prolongará la pandemia en todo el mundo.

Los firmantes reconocen la experiencia africana en contener epidemias, los esfuerzos de la mayoría de países para frenar la actual y también apoyan la decisión de la UA de nombrar cuatro enviados especiales para movilizar apoyo internacional.

A su entender, los Gobiernos, las instituciones multilaterales, las ONG y las empresas deben responder inmediatamente al llamamiento del G20 y sumarse a un esfuerzo sin precedentes para reforzar los sistemas sanitarios africanos, utilizando los recursos actuales como el Fondo Global y la Alianza para las Vacunas (Gavi) y otros como la iniciativa europea de hacer una conferencia de donantes en mayo.

Así, llaman a movilizar un paquete de estímulos de 100.000 millones de dólares, tal como han estimado la ONU y los ministros de Finanzas africanos, para dar a estos países "el espacio fiscal que necesitan para dedicar más recursos de salud pública a combatir el virus mientras mitigan sus consecuencias económicas y sociales".

En particular, llaman al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Africano de Desarrollo, al Nuevo Banco de Desarrollo y a otras instituciones regionales a usar todos los instrumentos disponibles y a revisar las políticas de acceso y limitaciones de cuota para que todos los países puedan beneficiarse de su apoyo.

En la misma línea, piden una moratoria de todos los pagos de deuda bilateral y multilateral, pública y privada, hasta que pase la pandemia. Y, para apoyar este proceso y facilitar liquidez para comprar suministros básicos y sanitarios, piden al FMI que otorgue inmediatamente derechos especiales de giro.

BLINDAR LOS PRESUPUESTOS DE AYUDA AL DESARROLLO

Además, llaman a todos los socios de África que blinden sus presupuestos de cooperación al desarrollo y a responder al llamamiento del secretario general de la ONU para poner en marcha una iniciativa humanitaria ambiciosa para África.

También apuestan por llevar suministros básicos a las comunidades más afectadas por los bloqueos, la distancia social y los contagios, incluyendo a refugiados, migrantes y personas desplazadas, algo que debería liderar el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU con financiación adecuada y rápida.

Los firmantes llaman a la OMS a organizar, junto con otros organismos internacionales, un plan de acción conjunto y dan su apoyo a la creación de un mecanismo panafricano político y científico que coordine la respuesta mundial y la experiencia africana para asegurar un reparto justo de tests, tratamientos y vacunas a medida que estén disponibles.