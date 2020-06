Coronavirus.- Sudáfrica da marcha atrás y aplaza al 8 de junio la reapertura de los colegios

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de 7º y 12º de Educación --11-12 y 16-17 años-- finalmente no han retomado este lunes las clases como habían anunciado las autoridades, sino que tendrán que esperar al 8 de junio.

El Ministerio de Educación Básica del Gobierno anunció el domingo que solo los equipos directivos, el profesorado y el personal no docente volvería el lunes a sus puestos de trabajo para preparar la vuelta del alumnado, informa la televisión pública sudafricana SABC.

La ministra del ramo, Angie Motshekga, ha explicado que el sábado se celebró una reunión para evaluar la situación ante la inminente reapertura, pero los informes recibidos hacían evidente que los colegios no estaban preparados. En particular el profesorado no disponía de del material de protección necesario en todos los casos.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha destacado que la seguridad del alumnado es "innegociable", la "principal prioridad del Gobierno" coincidiendo con la entrada este lunes del país en el denominado Nivel 3.

Sudáfrica ha confirmado 34.357 casos positivos de coronavirus y 705 muertes relacionadas con la nueva enfermedad. Además hay 17.291 pacientes que han superado la enfermedad. En las últimas 24 horas se han confirmado 705 muertes y 1.674 nuevos positivos, con lo que Sudáfrica continúa en la parte ascendente de la curva.