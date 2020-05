Coronavirus.- Suspendida la sesión de la Cámara Baja de Chile del jueves por un posible contagio de Covid-19

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Diego Paulsen, ha decidido suspender la sesión especial prevista para este jueves ante un posible contagio por Covid-19 entre los trabajadores de la institución.

La decisión se ha tomado después de que la hija de un abogado de comisiones haya dado positivo, lo que ha llevado a pedir al funcionario que se ponga en cuarentena y se someta a un test para comprobar si también está contagiado.

"Lamentablemente tenemos el primer contagio de una persona directa vinculada a la Cámara de Diputados", explicó Paulsen el jueves a 24 Horas. "Es la hija de un funcionario de comisiones" que está en dos de ellas y que "estuvo en contacto con alrededor de 18 parlamentarios nuestros en la última semana", ha precisado el diputado de Renovación Nacional (RN).

Como consecuencia de ello, los 18 parlamentarios que tuvieron contacto directo con este abogado también se han puesto bajo cuarentena preventiva y se someterán al test en caso de que el funcionario dé positivo en su análisis, del que por ahora no hay resultado.

La sesión de este jueves tenía previsto votar la comisión mixta de rebaja de dieta parlamentaria y también el nuevo sistema de protección de menores. Pese a la urgencia, Paulsen subrayó que no se podía correr el riesgo. "Podemos estar dentro de un foco de contagio masivo de personas, no queremos que eso ocurra", sostuvo, según 'El Mercurio'.

Aunque se planteó la posibilidad del voto telemático, no se consiguió la mayoría de dos tercios necesaria, por lo que se optó por suspender la sesión, explicó. "Se puede hacer telemático, pero no se le puede impedir a los parlamentarios asistir al Congreso y en eso no íbamos a arriesgarnos, en tener en la sala de la Cámara de Diputados más de 50 parlamentarios", afirmó.