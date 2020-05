Coronavirus.- El Tribunal Supremo de Wisconsin anula la orden de confinamiento en el estado

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Wisconsin ha anulado este miércoles la orden de confinamiento que rige en el estado estadounidense para contener el avance de la pandemia del coronavirus, aludiendo a que es "ilegal" e "inaplicable".

Con cuatro votos a favor y tres en contra, el tribunal ha hallado que la Administración del gobernador de Wisconsin, Tony Evers, superó su autoridad al extender el Departamento de Salud la orden de quedarse en casa hasta el 26 de mayo.

En concreto, según el fallo del tribunal, recogido por la cadena de televisión CNN, un departamento "no puede conferirse a sí mismo el poder de dictar las vidas de las personas que respetan la ley de manera tan completa como lo hace la orden llegando más allá de la autoridad del poder Ejecutivo".

Este fallo llega después de que los líderes republicanos presentaran una demanda el mes pasado que argumentaba que la orden costaría a los ciudadanos de Wisconsin sus empleos y dañaría a muchas empresas, afirmando que, si se mantenía, el estado "quedará en ruinas".

La demanda estaba dirigida particularmente contra la secretaria designada del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin, Andrea Palm, y otros funcionarios, que fueron los que tomaron la decisión de extender la orden. Al mismo tiempo que se decidió ampliar el confinamiento, en Wisconsin se relajaron las restricciones hacia ciertos negocios, como librerías.

Por su parte, Evers ha asegurado en declaraciones al citado medio que el fallo del Tribunal Supremo de Wisconsin "pone a nuestro estado en el caos". "Ahora no tenemos ningún plan ni protección para la gente de Wisconsin", ha lamentado.

"Cuando haya más personas en un espacio pequeño, no me importa si son bares, restaurantes o la casa, se podrá transmitir el virus", ha continuado. "Y hoy, gracias a los legisladores republicanos que convencieron a cuatro magistrados del Tribunal Supremo para no mirar la ley sino sus carreras políticas, supongo, es un mal día para Wisconsin", ha zanjado.

En un comunicado separado publicado a última hora del miércoles, el gobernador ha instado a las personas que habitan en Wisconsin ha continuar "manteniéndose seguros en casa, practicando el distanciamiento social y limitando los viajes" porque "los virus mortales no esperan a que los políticos y burócratas resuelvan sus problemas o diferencias".

El Departamento de Salud de Wisconsin ha confirmado, hasta ahora, 10.902 casos de coronavirus en el estado, 291 en las últimas 24 horas. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de la Covid-19, con casi 1,4 millones de casos y más de 84.000 muertos.