Coronavirus.- Trump asegura que China podría haber parado el coronavirus "si hubiese querido"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este domingo que China podría haber parado el coronavirus evitando que saliera de sus fronteras "si hubiese querido".

"Ahora es algo terrible y podrían haberlo parado si hubieran querido. Podrían haberlo parado. Sea por incompetencia o porque no quisieron, en cualquier caso es inaceptable", ha afirmado Trump en una entrevista con el programa de televisión Full Measure, emitido por varias cadenas estadounidenses.

Trump ha recordado que "vino de China, lo queramos o no". "Ha llegado a todo el mundo, pero no ha afectado mucho a China. Pararon la llegada de aviones hacia China, pero no pararon la salida de sus aviones y el tráfico hacia el resto del mundo, incluido Estados Unidos y Europa. Y Europa está diezmada. Y mira lo que ha pasado en todo el mundo, 186 países", ha argumentado.

En un momento dado, la entrevistadora, Sharyl Attkisson, ha preguntado a Trump lo que sintió cuando le dijeron por primera vez que el virus podría matar a millones de personas, pero el presidente se centró en elogiar la respuesta de la Administración a la pandemia.

"Me hablaron de millones de personas y habrían sido millones de peronas si no hubiéramos cerrado el país (...). Impuse la prohibición y nadie creyó que lo haría, literalmente nadie. Tomé la decisión por mí mismo y ha resultado una decisión estupenda. Se han salvado cientos de miles de vidas", ha subrayado.

Trump se ha referido además al uso de hidroxicloroquina de forma preventiva para evitar contagiarse pese a los estudios que alertan de sus riesgos: "bueno, me han dicho cosas estupendas. Francamente, hay mucha gente que cree que les ha salvado la vida", ha remachado.

En Estados Unidos hay 1.635.192 casos confirmados de coronarivus, el primero en el listado mundial, mientras que las muertes son 97.495 y 361.239 las personas curadas, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore a partir de fuentes oficiales, ya que no existe un recuento federal oficial.