Coronavirus.- Los Veintisiete tratarán este viernes la repercusión geopolítica de la pandemia

3 Abr.

Los ministros de Exteriores de la UE tratarán este viernes la repercusión geopolítica de la crisis del coronavirus y la necesidad de establecer una cooperación internacional, más allá de la UE, para abordar la pandemia de forma global.

"No es una cuestión de frenar la migración o a los refugiados. O resolvemos globalmente esta crisis o no la resolveremos", ha avisado un alto cargo de la UE ante la reunión telemática de este viernes del Consejo de Asuntos Exteriores, que buscará cómo implicar a actores internacionales en esfuerzos conjuntos para hacer frente a la crisis.

Para ello, el bloque presentará un programa integral la próxima semana destinado a ayudar a terceros países en la lucha sanitaria contra el coronavirus y también para lidiar con sus consecuencias económicas. En la reunión de mañana, los ministros de Exteriores tendrán sobre la mesa cómo diseñar ese paquete, de tal forma que la ayuda llegue a los países que cuentan con los sistemas más débiles y donde la pandemia puede golpear más.

Más allá del principio de cooperación humanitaria, el plan de la UE igualmente parte de la base de que si el coronavirus no se combate y se controla en todo el mundo, existe el peligro de que surjan nuevos brotes en el futuro que vuelvan a representar una amenaza global.

En el contexto geopolítico, la diplomacia europea admite su preocupación ante el nuevo escenario mundial que traerá el coronavirus y ya ha iniciado una labor de análisis para reposicionar al bloque. En el Servicio de Acción Exterior de la UE entienden que los primeros datos económicos que se conocen sobre el alcance de la crisis son "serios" y, por ello, diseñarán un plan para que la UE tenga una respuesta.

"No tenemos otros parámetros para comparar, no hemos vivido algo así y no sabemos cuánto va a durar esta crisis o cuán profundas van a ser las consecuencias económicas. Pero el hecho es que todos estos factores hacen pensar que el mundo, de una manera o de otra, será diferente", ha explicado un alto cargo europeo.

DESINFORMACIÓN

Los ministros de Exteriores de la UE también tratarán el fenómeno de la desinformación, que durante las últimas semanas inquieta al bloque, ante la proliferación de campañas que usan la gestión europea del coronavirus como dardo contra las instituciones europeas.

Un equipo especializado de la diplomacia europea ha identificado la promoción por parte del Kremlin de una narrativa que busca explotar el "fracaso de la UE con la gestión de la pandemia", propagando una imagen de que la Unión está "a punto de colapsar". También acusa a China de usar la pandemia para ensalzar su sistema y atacar al bloque europeo.

Además, los Veintisiete tendrán en la agenda el desarrollo de la labor de repatriación de turistas europeos atrapados en el extranjero por culpa del coronavirus. La UE espera poder repatriar a unos 60.000, el 10 por ciento de ciudadanos europeos que se han visto bloqueados. Calcula que 600.000 turistas se encuentran en esta situación debido a las restricciones de viaje y la cancelación de vuelos, aunque 350.000 ya ha podido regresar a Europa.