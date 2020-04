Coronavirus.- Vizcarra aboga por mantener las elecciones generales en abril de 2021 y ratifica que no será candidato

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha abogado por mantener la fecha de las próximas elecciones generales, previstas para abril de 2021, en el marco de la pandemia de coronavirus, y ha aprovechado para reiterar que no será candidato.

"Las elecciones generales se tienen que llevar a cabo en abril de 2021 porque el problema ya estará superado en ese momento", dijo el jefe de Estado en la comparecencia del martes para hacer balance de la pandemia en Perú.

Sin embargo, consideró "difícil" que las elecciones primarias en los partidos políticos para designar a sus candidatos presidenciales y al Congreso se puedan realizar este año, como estaba programado y propuso "un acuerdo político" para "ver qué se hace al respecto".

En cualquier caso, aclaró que no aspirará a la reelección. "Obviamente, ratifico que no seré candidato porque yo cumplo, no solo lo que está establecido en la ley, sino también mi palabra", declaró, según informa RPP.

Así, subrayó que las decisiones que ha tomado para frenar el avance del virus en la nación andina, con más de 10.300 casos y 230 muertes, "nunca son pensando en una ventaja que podría tener en una futura elección".

Vizcarra llegó al cargo en 23 de marzo de 2018, tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski días antes de que fuera cesado por el Congreso por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de un escándalo de corrupción de dimensiones regionales.

El entonces nuevo presidente prometió una política de tolerancia cero con la corrupción y, para ejecutarla, anunció reformas de calado constitucional que fueron bloqueadas por el Congreso, lo cual desató un conflicto institucional que obligó a celebrar elecciones extraordinarias al Parlamento el pasado 26 de enero.