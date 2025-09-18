Cortadas todas las líneas de Internet y telefonía móvil por los ataques de Israel sobre Gaza

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Los servicios de Internet y telefonía móvil han sufrido este jueves un apagón generalizado en toda la Franja de Gaza a medida que continúan los ataques del Ejército israelí contra el enclave palestino, donde han muerto ya más de 65.150 personas desde el inicio de la ofensiva.

El corte del suministro se ha producido a medida que los carros de combate israelíes avanzan en la zona, un día después de que las autoridades palestinas informaran de cortes en la ciudad de Gaza, por lo que se prevé que las operaciones puestas en marcha para "tomar" la localidad se extiendan a toda la Franja.

"Estamos gritando en el vacío", ha lamentado un residente, que trata de lograr conexión telefónica, según informaciones recogidas por el Centro de Información de Palestina, que alerta de que son muchos los que se han quedado sin información sobre lo que pasa a tan solo unos metros de distancia.

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos estiman que unos 800.000 palestinos se han quedado "completamente aislados" en la ciudad de Gaza por el apagón, una medida que coinciden con el avance de los vehículos militares israelíes hacia barrios del noroeste de la Franja de Gaza.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1010331/1/cortadas-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06