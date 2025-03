Cospedal duda de la existencia de la policía patriótica y recalca que ella nunca tuvo responsabilidades en Interior

Cuestiona los audios de Villarejo publicados en los medios alegando que pueden haber sido "editados" y "manipulados"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha dicho este lunes que la llamada "policía patriótica", supuestamente montada desde el Ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz, fue una "creación ficticia" que "no ha existido". "Yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca. Desde luego, en esos momentos", ha matizado después, incidiendo en que ella fue 'número dos' del PP y luego ministra de Defensa, pero que no tuvo "nada que ver con el Ministerio del Interior".

Así lo ha dicho durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la conocida como 'Operación Cataluña', las maniobras para fabricar informaciones contra adversarios políticos como los independentistas catalanes y también contra Podemos. La exdirigente del PP ha tachado de "ficción" la llamada 'Operación Cataluña" y ha insistido en que los conocidos como "papeles de Bárcenas" son "falsos".

"Yo no era la responsable del Ministerio del Interior y no creo que eso que usted llama policía paralela existiera en el Ministerio del Interior. Yo no sé lo que pudieran hacer algunos policías en concreto, pero que existiera una organización llamada o autodenominada o calificada como policía paralela en beneficio del partido político que sostenía el Gobierno o con esos fines a los que usted se refiere, yo lo niego", ha respondido al diputado de ERC, Francesc Marc Álvaro Vidal.

La exministra ha cuestionado los audios de Villarejo, dando a entender que estaban editados y que se fía más de su memoria que de transcripciones de grabaciones que no da por válidas. "Yo me fío más de mi memoria, aunque haya pasado tanto tiempo, de lo que diga un medio de comunicación o de las transcripciones de una conversación que yo no sé si está manipulada o no, porque no sé cuál ha sido el seguimiento que se ha hecho de esas cintas o de esas grabaciones o cómo han estado custodiadas", ha abundado la compareciente.

En la misma línea ha replicado cuando le han preguntado sobre la supuesta información que se habría manejado contra el hermano del presidente de ERC, Oriol Junqueras: "No reconozco que el contenido de esos audios sea verídico".

DICE QUE VILLAREJO NO ESTABA EN ACTIVO CUANDO SE REUNÍAN

Según ha explicado, conoció a Villarejo cuando se investigaba en los tribunales a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá (en torno a 2015) y alguien, que no sabe determinar, le recomendó que hablara con ese comisario jubilado. En una repuesta posterior ha mencionado que le conoció en 2012 o 2013.

Cospedal admite que, desde entonces, mantuvo una o dos reuniones al año "muy breves" con Villarejo, pero ha precisado que era un comisario jubilado, no en activo, algo que ha sido cuestionado por el diputado de Bildu Jon Iñarritu. Después, en el turno de Aina Vidal, de Sumar, ha matizado: "No he dicho que estuviera inactivo, he dicho que lo estaba (inactivo) para la Policía; tenía unas empresas con la que muchos empresarios del país contrataban, pero no así el PP".

También el socialista Manuel Arribas ha incidido sobre la situación laboral de Villarejo en la etapa en la que la compareciente se reunía con él. El diputado le ha concretado que entre 1983 y 1993 no estaba en activo, pero sí entre 1993 y 2016. "No tenía un puesto en la Policía cuando me reuní con él", ha insistido Cospedal.

En concreto, la exministra ha mencionado que se pudo reunir entre seis y nueve veces con Villarejo para hablar de "temas de actualidad" y asuntos que pudiesen "afectar" a su partido pero en ningún momento sobre la situación en Cataluña, aunque ha remarcado que "hace mucho tiempo" de esos encuentros. En otro momento, ha indicado que nunca mantuvo reuniones con el CNI, la Policía o la Guardia Civil sobre el 'procés'.

BAJO SU MANDATO NO SE PAGÓ A VICTORIA ÁLVAREZ NI DE LA ROSA

"No creo que esos audios respondan a la realidad", ha reiterado cuando se le ha preguntado sobre audios de conversaciones entre Villarejo e Ignacio López del Hierro, de quien Cospedal se separó a finales del año pasado, y que, según ha subrayado no la representaba ante el comisario, ni tenía ninguna "autoridad" en el partido.

Sobre supuestos pagos por parte del PP a personas como Victoria Álvarez, que mantuvo una relación con el primogénito de la familia Pujol, Cospedal ha sentenciado que "bajo su mandato" no se le pagó dinero alguno. De la misma manera, ha negado que diera ninguna orden para abonar dinero a Enresa, a ninguna otra empresa pública o al abogado Javier de la Rosa. "Eso es un disparate", ha enfatizado respecto al supuesto pago al también empresario por supuestamente haber proporcionado información sobre la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Cuando el diputado de Junts Josep Pagès le ha sacado que a su exmarido, Ignacio López del Hierro, según algunas organizaciones ecologistas, Enresa sí le pagó por algunos negocios, Cospedal ha replicado: "No sé si está tratando de imputarme algún delito, es falso, pero si cree que eso es así vaya a los tribunales y ahí le voy a contestar".

"Si hay grabaciones que involucran al que fue mi marido en estas operaciones, le digo que a esas grabaciones les doy la misma credibilidad a la que me he referido con las que hemos estado hablando hasta ahora", ha comentado durante el interrogatorio del socialista Manuel Arribas.

INVESTIGACIÓN A PODEMOS

La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, se ha interesado sobre las búsquedas policiales sobre diputados de su formación, el supuesto pago de 15.000 euros a Cospedal que constaba en los 'papeles' del extesorero del PP Luis Bárcenas y la 'Operación Kitchen', montada para deshacerse de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del PP en casos de corrupción.

Cospedal ha explicado que ella no tenía "interés en conocer ninguna información" sobre Podemos y que no es su estilo "filtrar" informaciones a medios de comunicación. Además, ha puesto en duda que alguien ordenara investigar ilegalmente a miembros de Podemos. "Dice usted que había una orden que yo dudo que existiera, yo no lo puedo saber", ha comentado.

Lo ha dicho después de que Belarra le leyera la transcripción de un audio en el que aparecen Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo insultando a Pablo Iglesias y en el que la entonces dirigente del PP se interesa por una información, "falsa" según Belarra, que vinculaba a Iglesias con ETA y el régimen venezolano.

La secretaria general de Podemos también le ha preguntado por qué el juez Manuel García Castellón, "la libró" de su condición de "investigada" en la trama Kitchen. Ella ha puntualizado que fue la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por dos veces, decidió que no debía estar imputada.

Al finalizar la comparecencia, ERC, Junts y Bildu han solicitado que la Mesa de la comisión estudie la conveniencia de enviar a la Fiscalía las declaraciones de Cospedal sobre las informaciones publicadas por los medios de comunicación en relación con los audios a los que ella no da credibilidad por si pudieran ser "constitutivas de delito".