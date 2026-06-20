Fuerzas de seguridad de Costa Rica evacuan a presidenta Laura Fernández tras una presunta explosión

Archivo - February 4, 2026: 04/02/2026, Costa Rica, San Jose, Casa Presidencial, Zapote.Ă�â€ĂÂ Conferencia de prensa con la presencia de Rodrigo Chaves, presidente de la Republica, y Laura Fernandez, presidenta electa y nombrada por Chaves como Ministra - Europa Press/Contacto/Rafael Pacheco Granados

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Costa Rica han tenido que evacuar este viernes a la presidenta del país, Laura Fernández, tras escucharse un fuerte estruendo similar a una explosión durante una visita a Crucitas de Cutris, en el cantón de San Carlos, ubicado en la provincia de Alajuela.

Una decena de efectivos de la Policía de Fronteras, la Fuerza Pública, la Unidad Especial de Intervención (UEI) y el equipo de seguridad presidencial han activado el protocolo de seguridad tras registrarse una presunta detonación en la zona, conocida por actividades de minería ilegal.

Según las imágenes recogidas por el diario 'La Nación', la mandataria costarricense ha sido protegida por escoltas armados y trasladada a un vehículo que la ha sacado del lugar de los hechos entre la estupefacción de periodistas y diputados.

Poco después, la presidenta ha afirmado en declaraciones a la prensa que se sintió como en una película. "Me sentí como lo que ve uno en las películas, que lo agarran del pelo y lo tiran al suelo y lo montan y jalen. No vean cómo quede, pero les agradezco que hayan velado por mi seguridad y la de los señores diputados", ha dicho.

Fernández ha explicado que cuatro personas han tenido que ser atendidas por bajada de tensión o golpes de calor. "Yo estoy bien: a mí me chequearon porque es el protocolo, pero estoy muy bien, así que, por favor, no se preocupen", ha expresado.

Las autoridades, por el momento, no han brindado detalles sobre lo ocurrido, si bien se han desplegado unidades tácticas de cara a encontrar a los presuntos responsables. La presidenta tenía planteado llevar a cabo un trayecto de cerca de siete kilómetros en la región.

UN HOMBRE ES DETENIDO POR AMENAZAR DE MUERTE A LA PRESIDENTA

Un hombre ha sido detenido este mismo viernes en la localidad de San Carlos después de que la policía encontrase amenazas de muerte contra la presidenta Fernández en sus redes sociales.

Las autoridades han identificado al sujeto como David Ordóñez, quien habría hecho un llamamiento a atentar contra la vida de Laura Fernández durante su gira por Crucitas.

Se desconoce si el detenido estaría involucrado en la explosión que ha hecho saltar las armas y provocado la movilización de la presidenta.

INTELIGENCIA E INTERIOR DE COSTA RICA CONOCÍAN DE ANTEMANO LA POSIBILIDAD DE ACCIONES EN CONTRA DEL GOBIERNO

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha confirmado este viernes que tanto la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) conocían de antemano la posibilidad de que se llevasen a cabo acciones contra la presidenta de Costa Rica o su Gobierno durante su gira en Crucitas, en Cutris de San Carlos.

En un comunicado difundido por el OIJ y recogido por el diario 'La Nación', el organismo judicial señalaba que el pasado jueves habían recibido información que señalaba estas posibilidades y que, por tanto, se actúo conforme a lo que requería la investigación.

Una vez concretadas las operaciones, se puso en conocimiento de la DIS y el MSP la información recabada, "debido a que cualquier amenaza dirigida contra un funcionario de Gobierno debe ser comunicada a dichas instituciones".

"Es importante señalar que el OIJ atiende con seriedad toda denuncia o información que se recibe, aplicando el trámite y las diligencias que correspondan según cada caso", ha señalado la institución, que asegura que la investigación permanece abierta.