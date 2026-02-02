El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, durante una comida mitin, en el Hotel Valdeherrera, a 1 de febrero de 2026, en Calatayud, Zaragoza, Aragón (España). Este acto se realiza en el marco de la campaña de las elecciones autonómicas de Aragón del 8 d - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este lunes a la nueva presidente a electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, por su victoria en los comicios presidenciales de este domingo en los que, en el a primera vuelta, ha acumulado el 48 por ciento de los votos.

"Enhorabuena, Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica por su clara victoria en unos comicios ejemplares", ha aplaudido el líder 'popular' en una publicación en la red social 'X', recogida por Europa Press.

Este mensaje de apoyo lo ha concluido deseando éxito a Fernández durante su legislatura: "Le deseo acierto durante su mandato por el bien de todos los costarricenses".