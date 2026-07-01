El presidente del Senado viaja esta semana a El Salvador y Costa Rica, donde se reunirá con su presidenta

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante la presentación del libro ‘El Rey’ de Manuel García-Pelayo, en el Senado, a 25 de febrero de 2026, en Madrid (España). La presentación del libro ‘El Rey’, de Manuel García-Pelayo, coincide con la c - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, viajará esta semana a Costa Rica y El Salvador al frente de una delegación de la Cámara Alta, en una visita oficial que se extenderá hasta el 7 de julio y que incluirá una reunión con la presidenta costarricense, Laura Fernández Delgado, así como diversos encuentros institucionales y parlamentarios en ambos países.

El viaje se enmarca en los preparativos del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se celebrará los próximos 1 y 2 de octubre en Madrid bajo la presidencia y organización de las Cortes Generales, como antesala de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno prevista para el mes de noviembre.

El presidente del Senado proseguirá así la ronda de contactos institucionales impulsada con motivo de la celebración del foro, después de las visitas realizadas ya a Uruguay, Argentina, Panamá, Paraguay y Chile.

Junto a Rollán integran la delegación el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto; la vicepresidenta segunda, Concepción Andreu; la secretaria primera, Eva Ortiz; la secretaria tercera, María de los Ángeles Luna; el secretario cuarto, Francisco Manuel Fajardo; el presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, Juan José Matarí, y la secretaria general de la Cámara, Sara Sieira.

En este contexto, la agenda oficial arrancará este miércoles en la capital de Costa Rica, San José, con una reunión con el embajador de España en el país, Juan Ignacio Morro.

El jueves, la delegación será recibida por la presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Yara Jiménez, y mantendrá asimismo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar. Posteriormente, los representantes de la Cámara Alta se reunirán con miembros del Consejo de Residentes Españoles y, ya por la tarde, Rollán intervendrá ante el Plenario Legislativo costarricense.

La visita a Costa Rica continuará el viernes con una reunión con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, y con un encuentro en la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria. La jornada concluirá con la reunión entre el presidente del Senado y la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la Casa Presidencial.

VISITA A EL SALVADOR

La delegación española se desplazará el domingo a El Salvador, donde mantendrá una reunión con la embajadora de España, Sonia Álvarez, y el ministro consejero de la Embajada, Alfonso Pérez-Hernández.

Ya el lunes, Rollán y el resto de integrantes de la delegación serán recibidos por el presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Ernesto Castro. Además, participarán en un encuentro con representantes de empresas españolas organizado por la Embajada y asistirán a una recepción con miembros de la colonia española residente en el país.

La visita institucional concluirá el martes con un acto junto a alumnos del Colegio Español Padre Arrupe y una visita al Museo de los Mártires de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde la delegación del Senado realizará una ofrenda floral.