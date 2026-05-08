El Rey asiste hoy la toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica

El Rey Felipe VI a su llegada a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta, Laura Fernández - CASA S. M. EL REY

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI asiste este viernes a la toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, segunda mujer en alcanzar la jefatura de Estado del país centroamericano.

El monarca tiene previsto mantener un encuentro con la nueva mandataria, así como con el presidente saliente, Rodrigo Chaves, como suele ser habitual en este tipo de desplazamientos. Previamente, tiene previsto un encuentro con la colectividad española en Costa Rica.

Felipe VI, que llegó este jueves a San José, ha viajado acompañado para la ocasión por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, en lugar del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ha comparecido a petición de varios grupos y con carácter urgente ante el Pleno del Congreso de los Diputados para hablar de las gestiones del Gobierno en relación con la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza.

El Rey ha sido recibido a su llegada al aeropuerto por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Arnoldo André, y el embajador de España, Juan Ignacio Morro, entre otras autoridades.

Esta es la vigesimosegunda ocasión en la que Felipe VI asiste en representación de España a la toma de posesión de un mandatario iberoamericano desde que llegó al trono en junio de 2014, una tradición que inició cuando era Príncipe de Asturias en 1996.