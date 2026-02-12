Costa y Von der Leyen apuntan a una "preferencia europea" selectiva a discutir en la próxima cumbre de marzo

HANDOUT - 12 February 2026, Belgium, Bilzen: President of the European Council Antiono Costa and President of the European Commission Ursula von der Leyen pose for pictures ahead of EU leaders' informal meeting in Bilzen. Photo: Alexandros MICHAILIDIS/Eur - Alexandros MICHAILIDIS/European / DPA

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han apuntado este jueves a apostar por la "preferencia europea" selectiva que prevalezca únicamente en sectores estratégicos definidos, una idea que discutirán los líderes europeos en su próxima cumbre formal de marzo.

En una cita informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea centrada en la competitividad europea frente al empuje de potencias como Estados Unidos y China, los dos más altos cargos de Bruselas han trasladado un mensaje de urgencia y han fijado un calendario político claro para transformar el debate estratégico en medidas legislativas concretas en las próximas semanas.

"Transformaremos los resultados del debate de hoy en compromisos concretos en el Consejo Europeo de marzo. Después nos centraremos en la ejecución. Y quiero ser claro: en 2026, Europa cumplirá. Lo hicimos en defensa el año pasado; lo haremos en competitividad este año", ha señalado el socialista portugués durante una rueda de prensa al término de la cumbre.

Uno de los consensos pasa por culminar el salto de un mercado aún fragmentado hacia un verdadero "Mercado Único", con horizonte 2026-2027. Como primer paso inmediato, los líderes quieren avanzar este mismo año en un marco jurídico común que permita a las empresas operar en los 27 Estados miembro bajo un único conjunto de normas, reduciendo costes y barreras regulatorias.

"Europa necesita un sistema financiero único y eficiente que pueda transformar mejor el ahorro europeo en inversiones en Europa. Pero la inversión pública también desempeñará un papel decisivo. Y aquí debemos abrir una conversación sobre el papel de los instrumentos europeos en el contexto de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual", ha remarcado.

UNA EUROPA, UN MERCADO

Por su parte, Von der Leyen ha anunciado que presentará en el Consejo Europeo de marzo una hoja de ruta y un plan de acción bajo el lema 'Una Europa, un Mercado', con calendario, objetivos y plazos concretos, que constará de cinco pilares para "responder a la ambición de reforzar la competitividad".

La primera pata del plan será la reducción de la carga administrativa, sobre lo que Von der Leyen ha recordado que ya hay diez paquetes legislativos en marcha, y ha instado a los colegisladores a acelerar su aprobación porque suponen, según ha subrayado, "15.000 millones de euros al año para nuestras empresas y nuestra economía".

Además, la Comisión acometerá una revisión profunda del acervo comunitario y actuará contra el 'gold plating', es decir, las capas adicionales que los Estados miembro añaden a la legislación europea y que, señala, generan 27 marcos distintos. "Eso significa menos directivas y más reglamentos", ha subrayado.

También se limitarán los actos delegados a cuestiones estrictamente técnicas y se introducirán cláusulas de caducidad para revisar periódicamente las normas.

COOPERACIÓN REFORZADA SI NO HAY ACUERDO ANTES DE JUNIO

Otro pilar será la construcción de un verdadero mercado único, con lo que ambos líderes han vinculado la necesidad de completar la primera fase de la Unión de Ahorros e Inversiones --integración de mercados, supervisión y titulización-- antes de junio.

Si para entonces no hay avances suficientes, la Comisión considerará recurrir a la cooperación reforzada, permitiendo que al menos nueve Estados miembro avancen más rápido. "Prefiero que participen los 27, pero como último recurso existe la cooperación reforzada", ha advertido la presidenta del Ejecutivo comunitario.

En este contexto se enmarca también el denominado 'régimen 28' que permitirá crear en 48 horas y de forma digital una empresa bajo una única norma válida en toda la Unión. Un instrumento que, según ha señalado, también podría activarse mediante cooperación reforzada si no hay acuerdo entre los socios comunitarios.

ENERGÍA Y DISEÑO DEL MERCADO ELÉCTRICO

El tercer pilar será el mercado energético único e incluirá un calendario para reforzar infraestructuras y redes transfronterizas y avanzar en la adopción del paquete legislativo sobre redes actualmente en negociación.

En este contexto, Von der Leyen ha avanzado que abrirá el debate sobre el diseño del mercado eléctrico ante la "discusión intensa" existente en torno al actual sistema de fijación de precios y ha anunciado que en el próximo Consejo Europeo presentará "distintas opciones y conclusiones sobre si es momento de avanzar en el rediseño del mercado o si el diseño actual sigue siendo adecuado".

La presidenta de la Comisión ha reconocido que aunque los precios han descendido desde los picos alcanzados tras la crisis energética "desencadenada por Rusia hace tres años", siguen siendo "estructuralmente demasiado altos".

En este sentido, ha apuntado a dos razones principales: la elevada dependencia europea de la importación de combustibles fósiles, que expone a la UE a la volatilidad de los mercados globales, y las limitaciones de infraestructura.

"Las energías más baratas y más seguras, porque son de producción propia, son la nuclear y las renovables, que generamos aquí y que además nos proporcionan seguridad energética porque nos dan independencia", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que reforzar las redes e interconexiones será determinante para que la energía producida a partir de fuentes bajas en carbono pueda llegar "donde se necesita y cuando se necesita".

SOBERANÍA TECNOLÓGICA Y COMERCIO

El cuarto pilar será el digital. Von der Leyen ha señalado que la futura Ley de Redes Digitales, actualmente en tramitación, abordará también la posibilidad de determinadas fusiones en el sector de las telecomunicaciones para reforzar la inversión y la innovación.

Además, la Comisión prevé impulsar un paquete de soberanía tecnológica, así como reforzar las capacidades europeas de computación avanzada mediante la transformación de las actuales fábricas de inteligencia artificial en ecosistemas de gigafábricas de inteligencia artificial, cuyo lanzamiento está previsto para junio.

Por último, ha subrayado que el comercio es "de suma importancia" para el mercado europeo, destacando el respaldo de los líderes a la aplicación de los acuerdos comerciales recientemente alcanzados con Indonesia, Mercosur, India y Suiza, así como la voluntad de continuar avanzando en futuras negociaciones con socios como Australia.