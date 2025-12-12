Crece la inquietud por la corrupción y la censura a los políticos, con la vivienda como primer problema

Archivo - El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de diciembre refleja un incremento de la inquietud generada por la corrupción y una mayor censura al comportamiento de los políticos, aunque el principal problema de España es, de nuevo, la vivienda.

En el primer estudio de este tipo realizado por el CIS tras el ingreso en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos, las menciones a la corrupción suben cuatro puntos con respecto al mes anterior, hasta el 16,2%, su segundo máximo de este año. Y también crecen las alusiones al mal comportamiento de los políticos, que pasan el 12,9% de noviembre a un 13,8%.

En la cúspide de los problemas repiten las dificultades para tener un lugar donde vivir, esta vez con un 39,9%, tan sólo una décima menos que el mes anterior, cuando marcó récord con un 40%. La vivienda estrenó esa primera posición en la tabla de preocupaciones nacionales en el barómetro de diciembre de 2024 --con un 22,3%-- y no ha abandonado desde entonces.

Como segunda inquietud figura en diciembre la crisis económica, que se anota tres puntos más y se queda con un 21,8%, su segundo máximo del año. Y la tercera plaza es para los problemas políticos en general, que sólo suben una décima respecto a noviembre (19,1%) pero caen un puesto respecto al mes anterior.

CORRUPCIÓN DEL DÉCIMO AL QUINTO PUESTO

Por contra, bajan 2,6 puntos las menciones a la inmigración, que pasa del tercer al cuarto lugar de la lista y recaba un 16,3%, mientras que el quinto problema es ahora la corrupción, que escala cinco puestos en un mes.

En concreto, las menciones a la corrupción han subido 4,1 puntos, hasta el 16,2%, pero aún siguen lejos del 25,3% que se alcanzaron el pasado mes de julio --su máximo desde 2019--, coincidiendo con el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Los problemas en la calidad del empleo figuran en la sexta plaza (14,5%), mientras que la séptima es para el Gobierno y los partidos políticos (13,9%), y la octava para el mal comportamiento de la clase política, que gana un puesto y pasa del 12,9% de noviembre al 13,8%. También suben las alusiones a lo que hacen los partidos, del 5,5 al 6,1%.

NÚMERO MÍNIMO HISTÓRICO DEL PARO

Por el contrario, las menciones al paro siguen bajando mes tras mes y se quedan en diciembre en la novena posición, con un 13,6%, un número mínimo histórico. Y el décimo problema nacional es la sanidad, con un 13,2%, seis décimas menos en el mes anterior.

La lista de problemas personales la encabeza la crisis económica, con un 30,7% y le siguen la vivienda (27,9%), la sanidad (21,5%), la calidad del empleo (16,6%) y el paro (9,5%).

Un mes más el CIS pregunta expresamente por la situación económica del país y la personal y sale mejor parada la de cada persona entrevistada que la nacional. En concreto, la coyuntura económica general es mala o muy mala para el 59,3% y buena o muy buena para el 33,3%, mientras que un 63,2% elogia su situación financiera, por un 26,9% que se queja.