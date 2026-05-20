Crece la presencia de jóvenes en el Camino Lebaniego

Camino Lebaniego - CEDIDA

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

“Somos una Iglesia en marcha, somos peregrinos. La fe que se inicia, la primera experiencia de Cristo, hay que acompañarla. Esa es la naturaleza del fenómeno creciente en España y la tarea pendiente de nuestra Institución”. Así se dirigía, en estos días, a toda una audiencia en el CEU en Madrid, el Obispo de Palencia, Monseñor Mikel María Garciandía Goñi para hablar sobre la fe cristiana en los jóvenes españoles, como pre-evento a la visita del Santo Padre, Papa León XIV a España en los próximos días.

Desarrollado en el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo y organizado por las asociaciones de prensa, CIP y ACPE, esta mesa de debate supuso un encuentro muy numeroso, dedicado a reflexionar sobre la tendencia en auge de la fe cristiana entre nuestros jóvenes. Contó, igualmente, con la participación de la directora general de la Fundación camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde, quien puso sobre la mesa los últimos datos relevantes de la Fundación que ella dirige en Santander, y que hacen referencia a un sorprendente e inaudito 42% del peregrinaje que arriba al Monasterio de Santo Toribio y que son jóvenes que realizan el camino por motivación religiosa, espiritual y personal.

“Se está produciendo un cambio significativo en la tendencia creciente en el peregrinaje. Estamos ante una experiencia transformadora que permite el contacto privilegiado con la naturaleza, que es el templo de la creación”. Por lo visto, el año 2023 certificó más de 16.300 credenciales selladas. ¿Quién es el peregrino de Liébana? Se pregunta la directora genera de la Fundación camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde: “hablamos de un 48*2% de mujeres que emprenden el camino, junto a un 42% de jóvenes en busca de una experiencia renovadora y superación personal”. Para Pilar Gómez Bahamonde, el camino Lebaniego es un camino hacia el alma de Europa. Liébana ha sido el pulmón de la cristiandad donde la Fe respira.

La intervención inaugural corrió a cargo de Jaime Mayor Oreja, ex ministro de Interior y actual presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, quien rememoró a mayo del 68 para aludir a la secularización brutal que azotó al País Vasco, para enlazar a continuación con la cuestión de la fe cristiana en nuestros jóvenes, “gran tema no solo en nuestro país, sino en toda Europa, que debe recuperar sus raíces cristianas”. Se está produciendo un cambio en la juventud, en el centro de una Europa envejecida y sacudida por la incertidumbre geopolítica.

Asimismo, Mikel Garciandía Goñi, obispo de Palencia puso el acento en que cualquier “brote de un encuentro personal con Jesucristo, ha de ser acompañado por la Iglesia”, priorizando la dimensión espiritual frente a una mera reorganización administrativa. “Porque el punto de partida es ese corazón inquieto con deseo”. La tensión interior que impulsa a buscar, a dirigirse, a abrirse a un cumplimiento que nos transciende. Según el Obispo de Palencia, estamos en un tiempo nuevo ante la restauración, la refundición de la Iglesia en una continuidad, donde los caminos de peregrinación constituyen el puente entre la Fe y la cultura. La tarea pendiente es no caer en la ignorancia y en el olvido como tampoco encapsular al cristianismo en un mausoleo.

Para Monseñor Garciandía, la fe cristiana requiere de un tejido familiar, requiere de apostar por el amor en estos tiempos y por escuchar a los jóvenes que buscan su sitio en la evangelización, al demandar una experiencia de Dios. Igualmente, destacó el sentido profundo del peregrinaje, símbolo de una existencia siempre en movimiento. “Tenemos una tarea pendiente: apostar por amar estos tiempos que vivimos, escuchar a los jóvenes, en un proceso de evangelización genuina y acompañarlos en todo ello”.

Por Carmen Chamorro, directiva del CIP/ACPE, diplomada en Relaciones Internacionales y Diplomacia Pública por la SEI.