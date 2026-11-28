Archivo - La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese (archivo) - Alessandro Garofalo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha anunciado su salida de Costa Rica tras permanecer más de 50 horas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en la capital, donde las autoridades la habían retenido tras impedir su entrada en el país por supuestos motivos de seguridad nacional.

Tras abandonar finalmente las instalaciones aeroportuarias, Albanese ha agradecido el apoyo recibido durante su estancia forzada en la terminal y se ha despedido del país con un mensaje publicado en su redes sociales: "Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre", ha asegurado la relatora, que ha acompañado el breve comunicado con una imagen en la que se la ve --pasaporte en mano-- a bordo de un avión.

Su salida se produce después de que la Sala Constitucional ordenara a las autoridades migratorias permitirle trasladarse a un hotel cercano para descansar, en el marco de una medida cautelar urgente dictada el viernes por la magistrada Anamari Garro Vargas. Pese a ello, la relatora denunció que la orden había sido ignorada y que seguía sin poder abandonar el aeropuerto, llegando a cuestionarse públicamente si se trataba de una detención.

Previamente, la representante de Naciones Unidas había calificado de "falsas" las acusaciones formuladas contra ella por las autoridades costarricenses. La relatora había viajado al país centroamericano para recoger personalmente el doctorado honoris causa que le había concedido la Universidad de Costa Rica.