Archivo - Napoli, Italia: IPA89504319 - Naples, October 10, 2026â€”Conference at the former NATO base; Greta Thunberg in Bagnoli discussing the CPRs, and today at the march and the pro-PAL debate with Francesca Albanese.(NeaPhoto Renato Esposito) - IPA / Zuma Press / Europa Press - Archivo

La experta en DDHH y un representante universitario vinculan su detención a las relaciones entre el Gobierno conservador y la Administración Trump

El embajador de Israel ante la ONU felicita a Costa Rica por negar la entrada a Albanese, a la que acusa de "difamar sin tregua a EEUU e Israel"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Costa Rica han impedido la entrada de la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, una medida defendida por el Gobierno conservador del país bajo la acusación de que sobre ella pesa "una alerta internacional por vínculos con actos terroristas". Albanese viajaba invitada por la Universidad de Costa Rica para recibir un doctorado honoris causa por su trayectoria.

"La Policía Profesional de Migración ha aplicado un rechazo al ingreso de esta persona con sustento en lo que indica la Ley General de Migración y Extranjería en virtud de que esta señora tiene una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", ha afirmado el director de Migración y Extranjería, Omer Badilla, en una declaración en vídeo en la que ha evitado referirse a la relatora de la ONU con mayor atribución que "una mujer italiana de apellido Albanese".

Badilla ha querido que con su explicación "se entienda el perfil tan importante que tiene esta señora en contra de la seguridad nacional" costarricense. "Cuando se ve comprometida la seguridad nacional, como lo es en este caso, nuestras autoridades policiales ejecutan taxativamente lo que indica nuestro ordenamiento jurídico", ha defendido.

La detención ha sido confirmada por la propia Albanese, que ha enviado "saludos desde el aeropuerto de Costa Rica" en un breve mensaje en redes en el que, bajo la frase "conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines", cita una publicación del 'Semanario Universidad' acerca de lo sucedido.

ALBANESE ATRIBUYE SU DETENCIÓN A EEUU

En conversación con ese mismo medio, vinculado a la Universidad de Costa Rica, la relatora ha manifestado que salió de Túnez en torno a las 3.00 horas (hora local) para viajar a Costa Rica con escala en París. Cuando llegó al aeropuerto costarricense, en el mostrador de control migratorio, surgió un problema con sus huellas dactilares y le pidieron registrarlas al menos tres veces, ha indicado, señalando que entonces apareció una alerta de seguridad junto a su nombre, por lo que le preguntaron si había estado anteriormente en el país.

"Evidentemente, no lograban comprender por qué la mujer que tenían delante aparecía con una alerta de seguridad (...), una mujer que venía a recibir un doctorado honoris causa", ha declarado a la revista, antes de añadir que fue ella misma quien entonces les dijo a los agentes que no creía "que el problema sea Costa Rica", sino que "quizás tenga que ver con Estados Unidos".

A este respecto, la relatora ha afirmado que, desde su punto de vista, el motivo detrás de todo lo sucedido es que figura en la lista de sanciones del Gobierno de Estados Unidos, donde la incluyó la Administración de Donald Trump con una Orden Ejecutiva contra las acciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra autoridades de Israel. "Pero, disculpe, no estamos en Estados Unidos. Estamos en Costa Rica. ¿Es Costa Rica un país soberano? ¿Sí o no?", ha cuestionado.

VOLARÁ A MÉXICO POR SU "PROPIA VOLUNTAD"

En el Aeropuerto Juan Santamaría, que presta servicio a la capital costarricense, San José, Albanese ha denunciado "una situación bastante intimidante" después de que un supervisor apareciera con una orden de rechazo a su entrada al país, a lo que siguió "una discusión muy larga, rodeada por varios agentes de migración", que según ha afirmado, querían colocarla en un vuelo de regreso a París. "Sinceramente, nunca en mi vida me había sentido tan humillada y amenazada", ha aseverado.

Después de conseguir que los agentes comprobaran su identidad y trabajo, la relatora de Naciones unidas ha afirmado que las autoridades "aceptaron" que no se fuese a París, sino a México, su siguiente destino.

"Estoy atrapada en el aeropuerto y no tengo mi pasaporte. Me han quitado mi pasaporte y conmigo solo hay un guardia de seguridad", ha manifestado, considerando que los agentes "han llegado a la conclusión de que mi presencia aquí genera demasiada atención". En este sentido, ha espetado que "nadie" la "va a poner en un vuelo". "Yo me voy a poner en un vuelo a México. Saldré de este aeropuerto por mi propia voluntad", ha manifestado.

REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD CARGAN CONTRA LA DETENCIÓN

Al conocer y confirmar los hechos, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica ha criticado la situación. En concreto, el representante Francisco Guevara ha coincidido con la relatora en cuanto a la conexión con Washington de su detención, que ha vinculado a una orden del Gobierno costarricense en relación al acuerdo suscrito con el 'Escudo de las Américas' que lidera Estados Unidos. Fruto de ello, ha estimado, San José asume su antagonismo hacia las personas sancionadas por las autoridades norteamericanas, entre las que se encuentra Albanese.

"Es lamentable que una vocera de la ONU no pueda ingresar al país para recibir la máxima condecoración que ofrece la Universidad de Costa Rica que es el honoris causa, eso es absolutamente lamentable y es reprochable", ha denunciado.

A su vez, el también representante ante el Consejo Universitario Iker Treminio ha cargado contra lo que considera "una situación gravísima".

"Además, Francesca Albanese es una mujer que representa a Naciones Unidas, venía con una invitación oficial del Consejo Universitario, teníamos el aula magna, que es un espacio que recibe más de 500 personas con todas las confirmaciones llenas, es decir, personas, ciudadanas y habitantes de este país que querían escuchar la voz de Francesca Albanese", ha afeado.

ISRAEL FELICITA A COSTA RICA POR NEGARLE LA ENTRADA

Al calor de su detención en el aeropuerto, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha querido felicitar al Gobierno de Costa Rica "por su decisión de denegar la entrada a la relatora especial (cargo que ha entrecomillado) de la ONU Francesca Albanese".

"Quienes se aprovechan de su mandato de la ONU para difundir propaganda infame, legitimar organizaciones terroristas, profanar la memoria de los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto y difamar sin tregua a Estados Unidos e Israel deben asumir las consecuencias", ha espetado.

No es la primera vez que Israel y, en concreto, su representante ante la ONU cargan contra la jurista y experta en Derechos Humanos italiana. De hecho, el diplomático israelí, que en 2025 tachó a Albanese de "antisemita", llegó a asegurar el pasado mes de mayo que la relatora "debería estar entre rejas", bajo argumentos similares a los que ha esgrimido en referencia a su detención en Costa Rica.