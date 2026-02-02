La oficialista Laura Fernández se hace con la Presidencia de Costa Rica en la primera vuelta

La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la Presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, tras depositar su voto - Europa Press/Contacto/Francisco Canedo

Su principal competidor, Álvaro Ramos, admite la derrota y le desea "que Dios le dé sabiduría para gobernar"

La abstención registra su cota mínima (30,07%) en los últimos 20 años

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la Presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, ha ganado la primera vuelta de las elecciones en el país centroamericano al hacerse con el 48,51% de los votos, lo cual la sitúa por encima del umbral necesario para evitar una segunda vuelta.

Fernández ha logrado superar así el 40% requerido para omitir la segunda ronda de las elecciones presidenciales y se dispone a continuar la labor del líder derechista Rodrigo Chaves, tras unos comicios en los que ha participado el 69,93% del electorado, según los datos provisionales facilitados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el 88,43% de las mesas escrutadas.

De hecho, el actual mandatario ya le ha comunicado sus felicitaciones por vía telefónica, según ha recogido el portal de noticias CR Hoy, a quien formó parte de su gabinete, primero como ministra de Planificación Nacional y Política Económica y después como responsable de Presidencia, hasta que renunció en enero de 2025 para presentar su candidatura.

La dirigente conservadora ha logrado un amplio margen sobre Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), que se ha alzado con el 33,32% de los votos y ha reconocido la victoria de Fernández, a quien ha deseado "que Dios le dé sabiduría para gobernar". "Nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país, y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo", ha apostillado en un discurso ante su militancia.

Con una mayor desventaja y por debajo del 5% han quedado Claudia Dobles, de la progresista Coalición Agenda Ciudadana (4,81%), y Ariel Robles, del Frente Amplio (3,72%).

Dobles se ha pronunciado en líneas similares a Ramos y ha deseado a la candidata oficialista, "como presidenta electa, lo mejor por el bien del país", prometiendo ejercer "una oposición responsable, democrática y vigilante, comprometida con la defensa de la democracia y el bien común" a través de un mensaje en sus redes sociales.

El candidato del Frente Amplio, por su parte, ha afirmado que en su partido serán "respetuosos": "Entendemos a ese pueblo que votó por el autoritarismo", ha declarado ante su militancia en una comparecencia crítica con el oficialismo al que ha querido dejar claro "que de aquí no se va nadie y que de aquí no me voy". "No lloren, no se sientan tristes, porque cuando uno defiende una idea en las urnas, lo hace con más fuerza en las calles", ha recordado a sus seguidores, según ha recogido CR Hoy.

LA ABSTENCIÓN, EN MÍNIMOS TRAS UNA "CONFRONTATIVA" CAMPAÑA

La jornada electoral, seguida por un equipo de 27 observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha estado marcada por una pronunciada bajada en el abstencionismo, que llegó a superar el 40% en los comicios de 2022 pero que ha vuelto a cotas más habituales, batiendo incluso el récord inverso en los últimos 20 años con el 30,07%.

La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, ha celebrado en un discurso previo a la publicación de los primeros resultados provisionales que "han fracasado quienes trataron de desacreditar a este Tribunal y dañar la confianza que nuestro pueblo siempre ha tenido en sus procesos electorales".

Zamora ha lamentado que la campaña haya sido "intensa (y) confrontativa" y ha recordado los discursos "violentos y estigmatizantes" registrados antes de la guerra civil de Costa Rica de 1948. "Ganar o perder unas elecciones no puede desgarrarnos como sociedad", ha subrayado.

"A quienes hoy no hayan visto cumplidas sus expectativas electorales, el llamamiento es a respetar el veredicto de las urnas, sin renunciar por ello a la crítica democrática y a la vigilancia de los gobernantes", ha declarado, antes de dirigirse a los ganadores de la jornada e instarlos a "velar por los intereses de toda la nación" y a "entender que el poder no es propiedad, sino encargo; que no es trinchera de combate, sino responsabilidad de servicio".