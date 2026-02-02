AMP.- El oficialista Partido Pueblo Soberano logra mayoría absoluta en las legislativas de Costa Rica

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica. - Europa Press/Contacto/Francisco Canedo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) será la fuerza con mayor representación en el Parlamento costarricense con 31 escaños de los 57 posibles, lo que significa que podrá sacar adelante la mayoría de los cambios "profundos e irreversibles" que la presidente electa, Laura Fernández, ya ha prometido.

El PPSO tendrá la bancada más numerosa en el Parlamento desde 1982, cuando el Partido Liberación Nacional (PLN) logró 33. Se ha quedado a siete escaños de la mayoría "calificada", necesaria para aprobar reformas constitucionales, subida de impuestos, o financiación internacional, nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, suspender derechos y garantías, o convocar referéndum, entre otras decisiones.

No obstante, sí podrá sacar adelante aquellas iniciativas legislativas que requieran del voto de la mitad más uno de los diputados, entre ellas las reformas de seguridad por las que tanto insistió el oficialismo durante el pasado mandato

Asimismo podrá elegir sin necesidad de consensuar con el resto de la cámara la Mesa del Congreso, al nuevo titular de la Contraloría General, o al Defensor del Pueblo, y tiene también los votos suficientes para tumbar cualquier petición para levantar la inmunidad parlamentaria de diputados investigados por corrupción.

UNA ASAMBLEA MENOS FRAGMENTADA

Se trata de la Asamblea Legislativa menos fragmentada de los últimos 24 años en la que el PPSO ejercerá como la fuerza del oficialismo en reemplazo del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que se queda sin representación. Otros dos se han quedado fuera, Nueva República y Partido Liberal Progresista.

La segunda fuerza más votada es el PLN de Álvaro Ramos, que se quedó con el 33% de los votos en la contienda presidencial. El histórico partido costarricense se queda con 17 escaños, dos menos que en las pasadas, y por primera vez en dos décadas dejará de ser la fuerza parlamentaria hegemónica.

El Frente Amplio (FA) estará representado por siete diputados, mientras que la Unidad Social Cristiana (PUSC) --uno de los grandes derrotados de estas elecciones-- y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) de la ex primera dama Claudia Dobles, se repartirán los últimos dos asientos de la cámara.