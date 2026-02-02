C.Rica.- Bukele felicita a la presidenta electa de Costa Rica, la conservadora Laura Fernández

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele - Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha felicitado a la candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, por su victoria en las presidenciales celebradas este domingo en Costa Rica.

"Acabo de felicitar vía telefónica a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica", ha señalado en su cuenta de X.

La aspirante a la Presidencia por el partido del actual mandatario, Rodrigo Chaves, ha conseguido eludir la segunda ronda al imponerse con casi el 49% de los votos al candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, dado que el umbral se sitúa en el 40% según la ley electoral costarricense.