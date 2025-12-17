El Congreso de Costa Rica rechaza por tres votos levantar la inmunidad al presidente Chaves

Archivo - El presidente de Costa Rica, Antonio Chaves - Europa Press/Contacto/John Duran - Archivo

El Congreso de Costa Rica ha tumbado este martes por apenas tres votos una proposición para levantar la inmunidad al jefe del Estado, Rodrigo Chaves, y solicitada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que lo acusa "amenazar la paz y la estabilidad" en el país centroamericano por sus críticas a la corte.

"No existen los elementos suficientes para aprobar el levantamiento de la inmunidad del señor Rodrigo Chaves", ha afirmado el presidente de la cámara, Rodrigo Arias, después de que la moción haya cosechado 35 de los 38 votos a favor que requiere para su aprobación.

Un total de 21 diputados del oficialista Partido Progreso Social Democrático y de otras formaciones como el Partido Nueva República han rechazado la medida en la que ha sido la segunda votación de este tipo que supera Chaves. En septiembre, el Congreso tampoco obtuvo la mayoría necesaria para eliminar la protección al mandatario en el caso por supuesto uso irregular de fondos procedentes del Banco Centroamericano de Integración Económica.

En este caso, la propuesta fue presentada por el TSE con vistas a poder avanzar en su proceso contra Chaves, al que acusa de "beligerancia política", lo que podría derivar en una suspensión para ejercer futuros cargos públicos o incluso la destitución.

La corte denuncia las críticas por parte del presidente, quien afirmó que el organismo judicial le imponía una "ley mordaza" por impedir la difusión por parte del Gobierno de información publicitaria relativa a su mandato durante la campaña electoral que comenzó el pasado 1 de octubre.

"Cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros del Tribunal (...), está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos, del proceso electoral que se avecina y del resultado de este que certificaremos", afirmó a finales de octubre la presidenta del TSE, Eugenia Zamora. "Está amenazando la paz y la estabilidad política del país y eso es algo, le repito, que no podemos permitir", aseveró.