EEUU sanciona a cuatro costarricenses vinculados al tráfico de drogas

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno estadounidense ha incluido este lunes en su lista negra de sanciones a cuatro ciudadanos de Costa Rica a los que vincula con el tráfico de drogas, entre ellos el exministro Celso Gamboa, detenido en junio y pendiente de extradición a Estados Unidos.

Junto a Gamboa, también ha sido castigado el narcotraficante Edwin López Vega, conocido por el alias de 'Pecho de Rata', así como Alejandro James Wilson y Alejandro Arias Monge, todos ellos vinculados al tráfico de cocaína.

"Los cárteles de la droga envenenan a los estadounidenses y hacen que nuestras comunidades sean más peligrosas mediante el tráfico de cocaína, vinculado a menudo al de fentanilo", ha denunciado el secretario del Tesoro adjunto para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en un comunicado.

Las autoridades estadounidenses estiman que la cocaína se cobró más de 22.000 vidas por sobredosis en los doce meses previos a octubre de 2024.

El Departamento del Tesoro ha señalado también en esta última batería de medidas a un bufete de abogados, Bufete Celso Gamboa & Asociados, y a un club de fútbol de segunda división, el Limón Black Star, por servir presuntamente a Gamboa para blanquear el dinero procedente de actividades delictivas.