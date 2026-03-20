Extraditado a EEUU el exministro de Seguridad de Costa Rica Celso Gamboa por narcotráfico

Archivo - El exministro de Seguridad y exmagistrado del Tribunal Supremo de Costa Rica , Celso Gamboa - Europa Press/Contacto/Melissa Fernandez Silva

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Seguridad de Costa Rica Celso Gamboa ha sido extraditado este viernes a Estados Unidos junto a Edwin López, alias 'Pecho de Rata', por presuntos delitos de narcotráfico por los que fueron detenidos en junio del pasado año.

Ambos han sido trasladados esta mañana desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con destino al estado de Texas, donde tendrán que responder por cargos de tráfico de drogas, enfrentando penas de cárcel que van desde los diez hasta los 50 años.

El exministro habría exportado droga desde el país centroamericano hasta Estados Unidos por valor de 600.000 por envío, mientras que López está acusado de liderar una banda criminal dedicada a la producción y exportación de droga, así como al blanqueo de capitales.

Se trata de la primera extradición de ciudadanos costarricenses a petición del Gobierno estadounidense, desde que una reforma de la Constitución aprobada el pasado año permitiera este tipo de trámites, lo que "marca un hito trascendental en la lucha contra el tráfico internacional de drogas", ha considerado el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, en un vídeo difundido en redes sociales. "Costa Rica manda un mensaje contundente, nadie puede utilizar nuestra nacionalidad para evadir a la Justicia", ha agregado.

El traslado de Gamboa y López llega días después de que un tribunal de San José lo aprobara a condición de que la Justicia estadounidense no aplique para ellos la pena de muerte ni condenas superiores a 50 años de cárcel y permita una reducción de la sentencia, el reconocimiento del tiempo de detención en Costa Rica --nueve meses--, entre otras garantías, de acuerdo al diario costarricense 'El Mundo'.

Además de ejercer como ministro de Seguridad entre 2014 y 2015 durante el mandato de Luis Guillermo Solís, Gamboa ha sido fiscal general adjunto y magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo.