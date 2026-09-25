Archivo - La presidenta de Costa Rica, Laura Fernandez, durante una rueda de prensa - Francisco Canedo / Xinhua News / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha cesado de sus funciones al ministro de Exteriores, Manuel Tovar, por asistir sin dar aviso previo a una reunión del Escudo de las Américas, una alianza liderada por Estados Unidos e integrada por otros 14 países en materia de seguridad, en la que participó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Tovar asistió a la sesión sin dar aviso previo ni informar de su participación a la señora presidenta de la república. Esta negligencia no le permitió a la señora mandataria participar en la sesión, lo cual causó un gran daño de carácter estratégico", afirma el comunicado.

El texto subraya que la coalición del Escudo de las Américas --de la que Costa Rica es uno de los países fundadores-- es un espacio político y estratégico que resulta "fundamental" en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, "lo cual es una prioridad para la mandataria".

Tovar, por su parte, ha asegurado en un comunicado difundido en redes sociales que asume "con mucha paz" este momento y ha agradecido a Fernández la oportunidad de servir a los costarricenses. El ministro ha apuntado que "siempre estará del lado de las causas justas de los costarricenses y de la comunidad internacional".

Dicha reunión del grupo se produjo el martes, cuando Fernández se encontraba de viaje oficial en Colombia para reunirse con su homólogo colombiano, Abelardo De la Espriella, para trabajar en estrategias de manera conjunta "en materia de seguridad y el combate contra el narcotráfico".

Fernández ha destacado en declaraciones a la televisión costarricense 'Trivision' que "es una decisión difícil de tomar", pero ha recalcado que el no haber trasladado la convocatoria del encuentro y asumir su representación es algo que "no puede pasar por alto".

Según el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores costarricense tras la cumbre, la agenda de la sesión "abordó los ejes de defensa de la democracia, así como las distintas dimensiones de la seguridad regional, incluyendo el combate al narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas que afectan la estabilidad hemisférica" y contó con la participación de presidentes de países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay entre otros.

Tras la destitución, Fernández ha nombrado a Indiana Trejos --actual ministra de Comercio Exterior--, como ministra interina de Exteriores, que asumirá el cargo cuando regrese de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.