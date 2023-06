Cristina Fernández recuerda el legado de Néstor Kirchner en un acto marcado por la ausencia de Alberto Fernández

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha celebrado este jueves un multitudinario acto en la bonaerense Plaza de Mayo en recuerdo del 20º aniversario de la asunción de su difunto esposo, Néstor Kirchner, como jefe de Estado y que ha estado marcado por la ausencia del actual presidente del país, Alberto Fernández.

Fernández de Kirchner ha aprovechado la ocasión para recordar que su esposo tomó en 2003 las rindas de un país que "era chiquito, pero la deuda externa era grande", y en el que además no estaban reconocidos ciertos derechos laborales, como la jubilación, según recoge la agencia argentina de noticias Télam.

"Ese país que recibió aquel presidente patagónico (...) venía de una gran crisis en 2001. En estos tiempos en los que se habla en contra del Estado, es necesario un Estado que no moleste, que deje que los argentinos vivan en paz", ha aseverado la vicepresidenta, que ha pedido llevar el 'kirchnerismo' a "todos los rincones de la patria".

Así, Fernández de Kirchner ha ensalzado la figura del exmandatario, quien asegura "sigue viviendo en el corazón del pueblo y en cada argentino y argentina al que le dio dignidad", contraponiendo a su difunto esposo con el también expresidente Mauricio Macri y su polémico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El FMI le dio a Macri 57.000 millones de dólares para que gane elecciones", ha criticado Fernández de Kirchner, quien además ha destacado que aunque "Argentina ha vuelto a crecer", este "crecimiento se lo están llevando cuatro vivos".

Finalmente, Fernández de Kirchner se ha referido al intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2021, cuando un hombre armado apuntó con una pistola cargada con munición real hacia el rostro de la mandataria. El autor, identificado como Fernando André Sabag Montiel, llegó incluso a apretar el gatillo en dos ocasiones, si bien el arma se encasquilló.

"Me quieren matar o meter presa, pero nunca fui de ellos. Soy del pueblo y de ahí no me muevo", ha manifestado, refiriéndose también a la condena a seis años de cárcel que le impuso un tribunal argentino en diciembre del año pasado tras considerarla culpable del delito de fraude al Estado.

AUSENCIA DEL PRESIDENTE FERNÁNDEZ

Más allá del discurso de la vicepresidenta y el recuerdo al difunto Kirchner, el acto de este jueves ha estado marcado por la ausencia del presidente Fernández, quien ha reconocido no haber sido invitado al evento, aunque asegura no estar contrariado por tal decisión.

"No estoy molesto, para nada", ha manifestado Fernández en la previa al acto y antes de viajar con su familia hacia la localidad costera de Chapadmalal, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires y a unos 400 kilómetros de la capital del país.

Fernández ha reconocido que este 25 de mayo es "muy especial" para él al tratarse del último que se celebra en este mandato, y también porque rememora la asunción de Kirchner hace dos décadas, político con el que entró de la mano a la Casa del Gobierno argentino.

"Creo que para todos los argentinos hoy es un día que debemos llamarnos a la unidad, al encuentro, a la reflexión (...) tenemos que ser capaces de estar juntos, de avanzar y de lograr los objetivos que queremos", ha señalado el mandatario, quien ha reconocido sentirse "emocionado" al recordar la llegada de Kirchner a la Presidencia.

"Para los que somos peronistas, tenemos que estar todos en la plaza recordando a Néstor, porque Néstor nos une. Yo no voy a estar, pero Néstor nos une", ha concluido el mandatario, quien ha incidido en no estar molesto por la decisión de la vicepresidenta. "Hoy tenemos que estar más juntos que nunca", ha zanjado.