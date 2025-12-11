Croacia.- AMP.- Al menos tres migrantes muertos tras un naufragio en un río de Croacia

Archivo - ZAGREB, March 12, 2022 -- Police conduct an investigation in cooperation with military police after an unidentified military drone crashed in the area of Jaraun, Zagreb on March 10, 2022. An unmanned drone that crashed in the Jarun area of sout - Europa Press/Contacto/Igor Soban - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades croatas han informado este jueves de que tres personas migrantes han fallecido después de que la embarcación en la que viajaban sufriera un naufragio en el río Sava, a la altura de la ciudad de Slavonski Brod, en Croacia.

Los servicios de emergencia han recuperado del río el cuerpo sin vida de una persona, mientras que han rescatado a más de una decena más, si bien dos de ellas han fallecido horas después. El resto están recibiendo atención médica en un hospital, fuera de peligro puesto que únicamente presentan hipotermia.

El incidente ha tenido lugar cuando los migrantes trataban de cruzar el río con una densa niebla, según han explicado los servicios de emergencias en declaraciones a la cadena de televisión croata HRT.

Ivan Vuleta Hini, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Slavonski Brod, ha señalado que los equipos de emergencias han recibido una llamada de madrugada, sobre las 5.30 horas (hora local) y ha matizado todos ellos son ciudadanos extranjeros.

Muchos migrantes entran en Croacia, que forma parte de la Unión Europa, desde países como Bosnia y Herzegovina y Serbia, fundamentalmente. Todos ellos se encuentran en llamada ruta migratoria balcánica, por la que pasan miles de migrantes procedentes de Turquía.