Cuatro fallecidos en la salida de vía de un coche en Malva (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero sanitario - SACYL - Archivo

ZAMORA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, dos adultos y dos menores, han fallecido este domingo, 1 de noviembre, en la salida de vía de un turismo en el kilómetro 16 de la ZA-P-2314 en Malva (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.45 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el accidente en el que se informaba de que había tres personas heridas y atrapadas en el vehículo.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar, incluido un helicóptero y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el personal de Emergencias Sanitarias ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas, dos adultas y dos menores.