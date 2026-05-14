Cuba se abre a valorar la ayuda humanitaria de EEUU, pero insta a Washington a abstenerse de "maniobras políticas"

Archivo - El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez - Europa Press/Contacto/Andres Moreno - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno cubano ha afirmado este jueves que está dispuesto a "escuchar" la oferta de ayuda humanitaria anunciada por Washington, valorada en 100 millones de dólares (poco más de 85 millones de euros), si bien ha instado a la Administración Trump a abstenerse de "maniobras políticas" en medio de la crisis de desabastecimiento energético en la isla caribeña por el bloqueo estadounidense.

"Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría. Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio", ha señalado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en un mensaje en redes sociales.

El titular de la cartera de Exteriores ha indicado que el Gobierno todavía desconoce si se trata de "ayuda en efectivo" o "material" o si dicha asistencia humanitaria estará destinada a las "necesidades más urgentes", como "combustible, alimentos y medicinas".

"Aún tomando en cuenta la incongruencia de la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica, el Gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe y con fines genuinos de cooperación, ya sea bilateral o multilateral", ha dicho.

Rodríguez ha afirmado que el Gobierno cubano liderado por el presidente Miguel Díaz-Canel "tampoco tiene inconvenientes en trabajar con la Iglesia Católica, con cuyo esfuerzo de cooperación tiene una experiencia larga y positiva de trabajo conjunto".

Pese a estar abierto a dialogar con Washington al respecto, ha reiterado que "la mejor ayuda" para el pueblo cubano por parte de Washington sería "desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero" existentes.

El Departamento de Estado estadounidense informó en la víspera de que la oferta implicaba una ayuda "directa al pueblo cubano, que se distribuiría, dado el caso, en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes de confianza".

El anuncio se produjo en el marco de una visita oficial a Pekín por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. El gigante asiático es precisamente uno de los principales aliados de La Habana y uno de los principales responsables de la entrega de ayuda exterior a la isla.

El Ministerio de Energía cubano han confirmado este mismo jueves que no queda "absolutamente nada" de diésel y fuel oil, advirtiendo de que la situación es "crítica" en medio de una oleada constante de apagones en la isla a raíz del bloqueo petrolero impuesto por Washington en enero.

Estados Unidos ha amenazado con sanciones y aranceles a cualquier país que entregue energía a Cuba, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento, especialmente después de perder el suministro desde Venezuela a principios de año tras la operación estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.