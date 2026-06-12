Cuba afea que Rubio refuerce "aún más" el "cerco económico y energético" contra la isla tras las nuevas sanciones

Archivo - El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Irene Perez - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cuba ha acusado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de reforzar "aún más" el "cerco económico y energético" contra la isla, después de que la Administración Trump anunciara este jueves sanciones contra la petrolera estatal cubana, en medio del recrudecimiento de las presiones de la Casa Blanca contra las autoridades habaneras y del bloqueo al país caribeño.

"El Secretario de Estado del régimen estadounidense, por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la clase elitista que impulsó su carrera política, ahora refuerza aún más el cerco económico y energético contra Cuba", ha criticado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en redes sociales.

A renglón seguido, el jerarca caribeño ha sostenido que "para justificarlo" Rubio "no acude a excusas preparadas por su Departamento de Estado, sino a mentiras usuales y vulgares, de lo más agresivo, inculto y rabioso entre los enemigos de Cuba".

Las declaraciones del responsable de la cartera de Exteriores isleña llegan horas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense haya incluido en su lista de sancionados a la entidad Unión Cuba Petróleo, "alias 'CUPET'", sin dar más detalles al respecto.

A renglón seguido, el secretario de Estado estadounidense anunció la adopción de la misma medida contra "la empresa energética estatal cubana", alegando que "las élites comunistas de Cuba han convertido la energía en un arma para ejercer control social y obtener beneficios cleptocráticos".

Recientemente, Washington ha sancionado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro. Todo ello en pleno recrudecimiento de las presiones contra la isla, especialmente desde comienzos de año, a través de un bloqueo 'de facto' sobre el combustible, algo a lo que el mandatario isleño se ha referido como un "castigo colectivo" que equivale, a su juicio, a un "acto de genocidio".