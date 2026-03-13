Cuba.- AMP.- Cuba confirma conversaciones con EEUU para solventar las amenazas de Trump

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - PRESIDENCIA DE CUBA - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado este viernes conversaciones entre funcionarios del Gobierno de la isla y de Estados Unidos para buscar una salida "por la vía del diálogo" a la actual crisis, ahondada por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", ha revelado Díaz-Canel durante una reunión con la máximas estructuras del Partido Comunista, del Estado, y del Gobierno.

Díaz-Canel ha explicado que el contacto tuvo el objetivo de "identificar" cuáles son estos problemas, "encontrar soluciones" para los mismos y "determinar" la disposición de las partes a "concretar acciones" en beneficio de ambos países.

Asimismo, el líder cubano ha subrayado que durante esta conversación las autoridades de La Habana han dejado claro que cualquier proceso de negociación ha de llevarse a cabo "sobre bases de igualdad y respeto a los sistema políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación" del Gobierno de la isla.

"Esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al Derecho Internacional", ha señalado el mandatario cubano, quien también ha dejado la puerta abierta a colaborar con Estados Unidos "para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región".

El presidente cubano ha reconocido en una rueda de posterior que el "bloqueo energético" ha generado un gran malestar en la ciudadanía. "Hace tres meses que no entra combustible al país, por tanto nosotros estamos generando energía eléctrica en el horario diurno, con crudo nacional y nuestras termoeléctricas", ha explicado.

De igual forma, ha remarcado que "en ningún momento" Cuba ha renunciado al "derecho soberano de tener suministro de petróleo por importación".

POSIBLE COLABORACIÓN DEL FBI EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ATAQUE A CUBA

Díaz-Canel también ha revelado nuevos detalles sobre el ataque contra una patrullera cubana hace dos semanas. "Venían fuertemente armados con fusiles de asalto, explosivos y equipamiento militar completo", ha dicho sobre la embarcación con bandera estadounidense que entró en aguas cubanas e inició el tiroteo.

"Un orgullo tremendo por haber frustrado esa infiltración, por haberle evitado al pueblo cubano un dolor si esas personas lograban desembarcar", ha destacado el presidente cubano, que no ha descartado la posible llegada de "expertos del FBI" para participar en las investigaciones sobre este asunto.

Asimismo, ha informado también de la reciente detención de una decena de ciudadanos panameños en el marco de otro operativo, que tenía la idea también de atentar contra las instituciones de la isla. Según Díaz-Canel, todos ellos han confesado y han identificado a las personas que les reclutaron.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos ha renovado sus amenazas sobre la isla. "Cuba caerá", ha vaticinado el jefe de la Casa Blanca, quien ha llegado incluso a proponer tomar el control "de manera amistosa" y sugerir a sus líderes que sigan el ejemplo de Venezuela.

Cuba ha visto reducido estos meses el suministro de petróleo que llegaba desde Venezuela tras la detención a principios de enero del presidente Nicolás Maduro, como parte de un operativo histórico de las fuerzas armadas. La crisis energética se ha profundizado, después de que Trump amenazara con sanciones económicas a los países que de alguna manera cubrieran este déficit abastecimiento.