Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

February 9, 2026, Mexico City, Cdmx, Mexico: Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during a news conference about the sanctions imposed on countries that export oil to Cuba to be very unfair, reiterating that such measures are wrong because they dir - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

Sheinbaum reitera su propuesta para que México medie entre Washington y La Habana

Chile anuncia el envío de ayuda a Cuba para responder a la "dramática situación"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades cubanas han confirmado este jueves la llegada de los dos primeros buques de la Marina mexicana con ayuda humanitaria, en medio de la crisis de desabastecimiento de combustible, profundizada como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos a la isla y a quienes la ayuden.

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, ha informado a través de sus redes sociales de que dos embarcaciones de la Marina mexicana han llegado a La Habana, tal y como estaba previsto, con "ayuda material donada".

"¡Gracias México! Muy pronto en puerto y a la población cubana", ha destacado el embajador, acompañando el mensaje con un par de fotografías de los dos buques, que transportan unas 800 toneladas entre alimentos y productos de primera necesidad.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto este jueves a reiterar la propuesta de que el país sirva de intermediario entre Cuba y Estados Unidos, a quien ha afeado en los últimos días las restricciones a la isla.

"Estamos insistiendo en que México sea la nación que abra las puertas para que haya este diálogo con Cuba", ha incidido en rueda de prensa la mandataria, quien ya lamentó anteriormente que estas nuevas sanciones a Cuba y a quienes les ayudan a buen seguro puede provocar una grave crisis humanitaria.

CHILE SE SUMA A LA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA

El Gobierno chileno ha anunciado también este jueves que se suma a esta iniciativa y enviará un paquete de ayuda humanitaria a la isla para intentar contener la "dramática situación" que padecen sus ciudadanos.

"Es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen", ha argumentado en una rueda de prensa desde La Moneda, el ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren.

El titular de Exteriores ha explicado que el Gobierno hara uso del programa 'Chile contra el hambre y la pobreza' para hacer efectiva esta entrega y ha descartado que la decisión responda a presiones ejercidas por algunas de las fuerzas políticas del país, entre ellas el Partido Comunista.

Van Klaveren ha explicado que la "pauta" la marca "un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo", en la que "hay una población que padece hambre" y en la "que también hay cortes permanentes de energía".

En los últimos meses, Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.

Posteriormente, la Administración Trump aumentó el bloqueo sobre la isla y amenazó con aranceles a todas aquellos países, como era el caso de México, que continuarán suministrando petróleo a la pequeña nación caribeña.