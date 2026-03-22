Cuba.-AMP.- Cuba sufre el segundo apagón total de su sistema eléctrico en una semana

Archivo - April 29, 2018, Havana, Havana, Cuba: A Cuban flag hangs on a street in Central Havana. - Europa Press/Contacto/Carlos Escalona - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La isla de Cuba ha sufrido este sábado una caída total del suministro eléctrico, ha informado la empresa eléctrica estatal cubana Unión Eléctrica (UNE), el segundo en lo que va de semana.

La "desconexión", que ha sido "total", se ha producido a las 18.32 horas (hora local), según lo indicado por la compañía en una publicación en redes sociales.

El origen de este nuevo apagón total en la isla parece estar en la localidad de Nuevitas, en la costa este del país, donde se desconectó una unidad del sistema, ha explicado la compañía, que no ha dado más detalles sobre el motivo de esa desconexión. "A partir de ese instante, ocurre un efecto de cascada en las máquinas que estaban en línea", ha añadido Unión Eléctrica.

A lo largo de la noche de este sábado se ha ido implementando el protocolo para la recuperación gradual del sistema eléctrico cubano, según ha confirmado también el Ministerio de Energía y Minas del país caribeño a través de un escueto mensaje en redes, donde ha indicado que ya "comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento".

Horas más tarde, la cartera energética ha aclarado que "se prioriza en cada territorio la formación de microsistemas que garanticen energía para los servicios básicos".

Este apagón general se produce después de que la isla padeciese este mismo lunes una caída total del suministro eléctrico, tras varios días de interrupciones por todo el país.

La de este lunes fue la primera desconexión total del sistema eléctrico cubano en lo que va de año. La anterior data del 10 de septiembre de 2025. Cuba achaca estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.