Ecuador declara personas no gratas al embajador de Cuba en Quito y a todo el personal diplomático cubano

El país retira también a su embajador en La Habana, rompiendo 'de facto', relaciones diplomáticas con la isla caribeña

Cuba tacha la medida de "arbitraria e injustificada" y la atribuye a la "agresión" de EEUU sobre el país y sobre terceros estados para que actúen en el mismo sentido

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Ecuador ha declarado este miércoles al embajador de Cuba en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a los miembros del personal diplomático, consular y administrativo personas no gratas, dándoles un plazo de 48 horas para abandonar el país latinoamericano.

"Se ha concedido un plazo de 48 horas, conforme la práctica diplomática, para que el embajador y todos los funcionarios de esa misión diplomática abandonen el territorio nacional", ha indicado la cartera de Exteriores en un comunicado.

La medida ha sido tomada, según Quito, "en el ejercicio de las facultades que le confiere el Derecho Internacional y de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", si bien no ha ofrecido más detalles. "Ecuador reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y la defensa de los altos intereses nacionales", ha zanjado.

En paralelo, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha firmado un decreto en el que ha dado por terminadas las funciones de José María Borja López como embajador de Ecuador en Cuba, cargo que desempeñaba desde 2021, por lo que, 'de facto', el país latinoamericano ha roto relaciones diplomáticas con la isla caribeña.

Mientras tanto, en la terraza de la Embajada cubana, un hombre ha quemado lo que parecen documentos de la legación diplomática, según un vídeo difundido en redes sociales que Noboa ha acompañado del mensaje "parrillada de papeles".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores cubano ha emitido un comunicado rechazando "en los términos más enérgicos" la expulsión de su personal diplomático de Ecuador, en lo que ha criticado como una "decisión arbitraria e injustificada".

"Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos. Esta acción demuestra, además, el desprecio del actual Gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional", ha agregado La Habana, en una nota en la que ha confirmado que ha sido notificada "sin aportar argumento alguno" de la medida de Quito.

El Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel, que ha defendido el cumplimiento "estricto" de las leyes ecuatorianas por parte de su personal diplomático en este país y "sin inmiscuirse en (sus) asuntos internos", ha sugerido que la decisión de Quito viene dada por "el reforzamiento de la agresión de Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del Gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política".

En este sentido, ha recordado que el anuncio llega "a escasos días de la Cumbre que ha sido convocada en Miami, el 7 de marzo (este sábado), con un grupo reducido de representantes de gobiernos de la región" y a la que han sido invitados, además de Noboa, los dirigentes de Argentina, Javier Milei; El Salvador, Nayib Bukele; Paraguay, Santiago Peña; Bolivia, Rodrigo Paz; Honduras, Nasry Asfura; entre otros.

"Cuba está convencida de que el pueblo ecuatoriano sabrá defender los lazos de solidaridad y hermandad con Cuba", ha asegurado la cartera dirigida por Bruno Rodríguez.