Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su esposa - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha incluido este jueves en su lista de sancionados al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño.

Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sancionado son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro del presidente cubano, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.

La cartera de Scott Bessent ha emitido las mismas medidas contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba SA, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

La Administración estadounidense ha impuesto un bloqueo de facto sobre el combustible y ha ido aumentando la presión sobre la isla en un intento por deshacerse de las autoridades comunistas que la dirigen desde 1959.