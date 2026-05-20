Cuba.- AMP.- EEUU imputa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles

(210417) -- HAVANA, April 17, 2021 (Xinhua) -- First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Cuba (PCC) Raul Castro presents the key report on the opening day of the PCC's 8th Congress in Havana, capital of Cuba, April 16, 2021. Castr - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado este miércoles al expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, un incidente que se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

"Según consta en la acusación formal, Raúl Castro y cinco coacusados participaron en una conspiración que culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles, causando la muerte de cuatro nacionales", ha anunciado el fiscal general, Todd Blanche, en una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Miami.

En este sentido, ha aplaudido que "por primera vez en casi 70 años, altos cargos del régimen cubano hayan sido acusados" por este caso que se retrotrae a 1996, fecha en la que Raúl Castro, de 94 años, era ministro de Defensa bajo el mandato de su hermano, el presidente Fidel Castro.

En concreto, Castro ha sido acusado --junto con Lorenzo Alberto Pérez-Pérez; Emilio José Palacio Blanco; José Fidel Gual Barzaga; Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez-- por un cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio. De ser declarados culpables, los acusados se podrían enfrentar a una pena máxima de muerte o cadena perpetua.

"El presidente (Donald) Trump está comprometido a restablecer un principio muy simple pero importante: si matan a estadounidenses, los perseguiremos, sin importar quiénes sean, qué cargo ostenten y, en este caso, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido", ha argüido.

La rueda de prensa se ha celebrado frente a la Torre de la Libertad de Miami, un símbolo para los cubanoamericanos que abandonaron el país, y a 20 de mayo, fecha en la que se proclamó la independencia de Cuba.

Según la acusación, agentes de Inteligencia se infiltraron en la organización Hermanos al Rescate y transmitieron información detallada sobre sus operaciones de vuelo al Gobierno cubano. Todas las órdenes del Ejército "se transmitían" a través de la cadena de mando, con Castro y su hermano como los responsables de tomar "las decisiones finales".

Dichas informaciones habrían sido utilizadas por la cúpula militar para planificar la operación del 24 de febrero de 1996: aviones cubanos dispararon misiles aire-aire contra los dos aviones, causando la muerte de cuatro pilotos: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

Asimismo, consta en la acusación formal --presentada tras una investigación dirigida por fiscales federales en el sur de Florida-- que en las semanas previas al derribo, pilotos cubanos realizaron ejercicios de entrenamiento diseñados para localizar e interceptar aeronaves civiles de baja velocidad.

Hermanos al Rescate era una organización con sede en Miami que realizaba vuelos humanitarios a través del estrecho de Florida para buscar a migrantes cubanos en peligro. Fue fundada en mayo de 1991 por José Basulto, cubano exiliado y opositor que se encontraba en un avión que escapó al incidente, reconocido por el propio Fidel Castro, que alegó que los aviones violaron el espacio aéreo cubano.

Los cargos recientemente revelados suman seis acusados a un caso penal ya existente, iniciado en 2003 en relación con el ataque, según consta en el expediente judicial. Dicho caso era contra tres oficiales militares cubanos, si bien nunca fueron extraditados para ser juzgados.

Esto se produce en medio de la profunda crisis de abastecimiento en la isla a causa del endurecimiento del bloqueo tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.