La Fiscalía de EEUU emite una orden de detención contra el expresidente de Cuba Raúl Castro

Archivo - May 20, 2026: The U.S. has indicted Raul Castro for murder and conspiring to kill U.S. nationals in an attack against civilian pilots who were trying to rescue people fleeing Cuba on rafts, acting Attorney General Todd Blanche announced. File Im - John Pendygraft / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han emitido este lunes una orden de detención contra el expresidente de Cuba Raúl Castro por "conspiración para cometer asesinato", al considerarle responsable del derribo, en 1996, de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, un incidente que se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

La Oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, y el Departamento de Policía de este estado han "conseguido una orden de detención estatal contra el dictador comunista Raúl Castro, acusándole de conspiración para cometer asesinato en primer grado", ha anunciado el propio Uthmeier.

El fiscal ha asegurado que Castro, imputado por el mismo asunto el pasado mayo, "ordenó el asesinato premeditado de cuatro ciudadanos de Florida a sangre fría", en alusión a las cuatro víctimas: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr; y ha asegurado que las autoridades de Florida "nunca" dejarán de exigir responsabilidades por lo que ha calificado de "conspiración comunista".

"Los espías del régimen de Castro operaban en nuestras comunidades, pasaban información a La Habana y contribuyeron a que pilotos civiles se convirtieran en el blanco de los MiG (cazas) cubanos", agrega la Fiscalía, que achaca al entonces ministro de Defensa y vicepresidente de Cuba, de tomar "la decisión final en la cadena de mando que autorizó el derribo".

"Castro dio órdenes permanentes a los altos mandos militares: 'Bien, derríbenlos en el mar cuando aparezcan, y quienes tengan la autoridad no deben consultar con nadie'", ha precisado aduciendo a la declaración jurada.

El organismo prevé presentar nuevos cargos contra Castro, de 94 años, que fue imputado el pasado mayo por este caso junto con otras cinco personas, por un cargo de conspiración para matara ciudadanos estadounidenses, pero también por dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio. De ser declarados culpables, los acusados se podrían enfrentar a una pena máxima de muerte o cadena perpetua.

Hermanos al Rescate era una organización con sede en Miami que realizaba vuelos humanitarios a través del estrecho de Florida para buscar a migrantes cubanos en peligro. Fue fundada en mayo de 1991 por José Basulto, cubano exiliado y opositor que se encontraba en un avión que escapó al incidente, reconocido por el propio Fidel Castro, que alegó que los aviones violaron el espacio aéreo cubano.

Esto se produce en medio de la profunda crisis de abastecimiento en la isla a causa del endurecimiento del bloqueo tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.